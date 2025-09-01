Cádiz CF: así va el último día del mercado de fichajes

Este lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas se cierra el mercado de fichajes y el Cádiz CF debe llevar a cabo varias operaciones. Se esperan entre dos y tres fichajes, mientras que el capítulo de salidas tampoco están totalmente cerrado a estas alturas.

Las últimas horas del mercado serán fundamentales. Y es que el Cádiz CF, aunque ha sumado siete puntos de nueve posibles en este inicio de la temporada, necesita reforzar su plantilla con jugadores importantes e interesantes si quiere aspirar a objetivos importantes. Así lo ha señalado el entrenador Gaizka Garitano. Juan Cala está manos a la obra. La jornada de este lunes se espera que sea frenética en todos los sentidos.

Los tres descartes que quedaban por salir

Desde finales del mes de mayo trabaja el Cádiz CF en la salida de varios jugadores que tenían contrato. Hasta el pasado fin de semana quedaban tres jugadores de ese grupo por salir. Eran los descartados Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Sobrino. Todos ellos venían de la etapa de Primera.

El primero en decir adiós fue Gonzalo Escalante el pasado sábado. 24 horas después terminaron su aventura en el Cádiz CF los dos restantes: Rubén Alcaraz y Sobrino.

Los tres se han marchado tras desvincularse del club gaditano y ahora son agentes libres, de manera que pueden encontrar equipo más allá de este lunes.

Rubén Alcaraz y Sobrino dicen adiós al Cádiz CF. CÁDIz CF

También se ha ido cedido Paquito Mwepu al Atlético Sanluqueño, equipo en el que triunfó hace un par de temporadas. Se va ampliando su contrato con el Cádiz CF una temporada más y con la intención de recuperarse en Sanlúcar de Barrameda de la grave lesión de rodilla sufrida la temporada pasada.

Asimismo el Cádiz CF también anunció este domingo, tras el Cádiz - Albacete, que el centrocampista Nacho Vizcaíno jugará cedido en el Real Jaén, de la Segunda RFEF, esta temporada. El futbolista extremeño del filial cadista no iba a seguir en el Cádiz CF Mirandilla y había sonado para hacer la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF, aunque al final no fue uno de los canteras seleccionados.

Otras posibles salidas

El capítulo de salidas en el Cádiz CF no está ni mucho menos cerrado con las últimas salidas de Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Sobrino. Ahora es bastante probable que salgan, pero en calidad de cedidos, jugadores que han hecho la pretemporada con el primer equipo tras ser fichados este verano.

La llegada de Efe Ugiagbe Aghama, joven extremo nigeriano procedente del Ceuta, hará que Isaac Obeng pueda buscar minutos como cedido en otro lugar. Este último sabía que podía irse si llegaba un recambio y, aunque en los últimos días su continuidad parecía cercana, ahora tiene muchas papeletas para salir. Ha estado presente en el inicio de la temporada entrando como recambio.

David García e Isaac Obeng pueden salir cedidos en busca de oportunidades. FRANCIS JIMÉNEZ

Tampoco tiene totalmente garantizada su continuidad en el primer equipo David García. En cambio, Cala ya aseguró la semana pasada que Joaquín González no saldría.

Efe Ugiagbe Aghama, un extremo prometedor

Efe Ugiagbe Aghama será en las próximas horas nuevo jugador del Cádiz CF. Así lo apunta el periodista Ángel García y lo confirman algunos medios de comunicación en Ceuta.

El Cádiz CF pagará la cláusula de rescisión (en torno al millón de euros) del joven atacante nigeriano del Ceuta, que en principio llegó para ocupar plaza con el Ceuta B en la Tercera RFEF, pero que ya ha debutado con el primer equipo caballa en LaLiga Hypermotion dejando buenas sensaciones sobre el rectángulo de juego.

El Villarreal era otro de los clubes interesados en su contratación, en este caso para ceder después al futbolista a otra escuadra.

Se trata de un joven extremo de 21 años de edad, diestro pero que juega a pierna cambiada. Tiene mucha velocidad y desborde. Una apuesta de futuro para empezar en el presente.

La llegada de Efe no impide la incorporación de un central y un delantero en las últimas horas.

Efe Ugiagbe Aghama apunta al Cádiz CF como nuevo refuerzo. EFE

Un central y un delantero

El gran objetivo del Cádiz CF el último día del mercado de fichajes es la incorporación de un central y un delantero. En ello trabaja Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF, y ambas llegadas espera con interés el entrenador Gaizka Garitano. El técnico vasco ya avisó el pasado viernes: «Pensamos que por ser el Cádiz CF podemos traer a cualquier jugador y no es así».

Las salidas de Víctor Chust (Elche) y Chris Ramos (Botafogo) han dejado mermado al Cádiz CF sin dos de sus puntales en el centro de la defensa y la delantera. Ambos se han marchado cedidos con opción de compra. Ahora toca buscar sustitutos para poder competir.

Hasta la fecha los dos últimos fichajes del Cádiz CF son el central Jorge Moreno (aterrizó libre en el Cádiz CF tras jugar en el Cartagena la temporada pasada) y el extremo Iuri Tabatadze (procedente del Iberia 1999 de Georgia). El primero ha debutado en el Trofeo Carranza, pero no en LaLiga. El segundo llegó la semana pasada, se estrenó ante el Albacete y consiguió el gol de la victoria del Cádiz CF en el 92'. El debut soñado por cualquier futbolista.

Iuri Tabatadze celebra su primer gol con el Cádiz CF en un soñado estreno. NACHO FRADE

Para el central de la defensa suenan nombres como Oier Luengo (Real Oviedo) y Cabello (Levante). Los dos han subido a Primera con sus equipos.

Como delanteros aparecen en las últimas horas nombres como los de Sory Kaba (Elche) y el excadista Lucas Pérez (sin equipo).