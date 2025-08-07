El Cádiz CF confirma la cesión de Víctor Chust al Elche

Víctor Chust ya es nuevo jugador del Elche. Un día después de rescindir el Cádiz CF los contratos de Caro y Fede San Emeterio de manera unilateral, el club gaditano confirma la cesión del central valenciano a la entidad ilicitana, algo que ya era un secreto a voces desde que lo publicara el periodista italiano Fabrizio Romano.

Según ha apuntado el Cádiz CF, la operación contempla una opción de compra por parte del conjunto ilicitano al final de la presente temporada.

De esta manera, Víctor Chust volverá a jugar en Primera. Lo hará con un recién ascendido y después de cuatro años en tierras gaditanas. En este tiempo el futbolista procedente de la cantera del Real Madrid ha disputado 108 encuentros oficiales con el Cádiz CF entre Primera y Segunda División, anotando cuatro goles, tres de ellos en la última temporada.

El central valenciano Víctor Chust se va del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Dentro de la operación con el Elche se encuentra el Real Madrid, club del que procedía Víctor Chust cuando fue comprado por el Cádiz CF. La entidad que preside Florentino Pérez se guardó un 50% de un posible traspaso que podría darse en junio de 2026 en el caso de que el club ilicitano ejecute la opción de compra. Víctor Chust tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2028.

A rey muerto, rey puesto

Ahora el Cádiz CF debe recomponer su zaga con la marcha de uno de sus centrales titulares. El jugador que llegará al club de La Tacita de Plata será Jorge Moreno, quien llega libre tras su etapa en el Cartagena, un recién descendido a la Primera RFEF.

El central madrileño firma por tres temporadas con su nuevo equipo.