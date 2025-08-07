Oficial: Jorge Moreno apuntala la defensa del Cádiz CF

Jorge Moreno refuerza la defensa del Cádiz CF. El central madrileño se ha convertido en nuevo jugador del equipo gaditano hasta las tres próximas temporadas.

El zaguero llega al Cádiz CF para completar una línea defensiva que se queda sin Víctor Chust, uno de sus estandartes, al marcharse cedido al Elche y jugar en Primera. De esta manera el Cádiz CF estaba con Bojan Kovacevic, Fali e Iker Recio como únicos centrales, más allá de la participación del joven Samu Almagro, ya que Luis Hernández sigue en el dique seco.

Jorge Moreno llega libre al estar sin equipo desde el pasado 30 de junio. Su último equipo fue el recién descendido Cartagena, donde el madrileño, como el resto del equipo, no estuvo nada fino. Pese a ello, el nuevo jugador del Cádiz CF fue acumulando experiencia al sumar más de 2.100 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey tras disputar 26 encuentros, 24 de ellos como titular.

OFICIAL | Jorge Moreno firma tres temporadas



💛 ¡Bienvenido, Jorge!



🔗 https://t.co/id9HoHXQLc pic.twitter.com/ghbDXuDl6t — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 7, 2025

Fue su primera experiencia en Segunda, aunque ya había tenido algunos minutos en Primera con el Osasuna ante el Athletic en San Mamés una temporada antes (2023/2024). E incluso había sido convocado también por el Rayo Vallecano en algunos encuentros de la máxima categoría, pero sin llegar a debutar con el primer equipo franjirrojo.

Un polivalente zaguero

Con 184 centímetros de estatura, Jorge Moreno se formó en las canteras de Aravaca y Rayo Vallecano antes de pasar por Cultural Leonesa y Córdoba (cedido por los franjirrojos). Después se marchó al Osasuna para jugar en su filial antes de ser cedido al Cartagena. Es central pero también puede jugar por ambos laterales.

Ya ha pasado el reconocimiento médico en el gaditano Hospital San Rafael y se pone a disposición de Gaizka Garitano, su nuevo entrenador.