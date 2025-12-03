Las notas del Real Murcia - Cádiz en la Copa del Rey

El 'Plan B' del Cádiz CF hace aguas en Murcia. Todo el once del Cádiz CF cambió por completo Gaizka Garitano después de la reciente victoria liguera en Córdoba (1-2). Ahora tocaba visitar al Real Murcia en la segunda ronda de la Copa del Rey y con la llegada del Racing de Santander en el horizonte, en la que será una dura batalla el próximo domingo en Cádiz ante el colíder de LaLiga Hypermotion.

Si algo quedó claro visto lo visto es que este Cádiz CF no tiene 'Plan B' cuando los pesos pesados no están. En la Copa del Rey y frente a una escuadra de Primera RFEF, el equipo demostró unas carencias alarmantes. Atrás hizo aguas, en el centro del campo fue desbordado en muchos momentos y arriba no creó peligro. Una primera parte descorazonadora.

Cuatro cambios de una tacada hizo Gaizka Garitano en el descanso. Dio entrada a Moussa Diakité, Ismael Álvarez, Roger Martí y Dawda Camara por Joaquín González, Efe Aghama, Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual. Algo que había que intentar cambiar después de un primer tiempo esperpéntico. Vuelta a los dos delanteros. También entró Sergio Ortuño en la recta final por Yussi Diarra.

El equipo mejoró en la segunda mitad, donde falló un penalti a las primeras de cambio y después recortó distancias hasta el 3-2 final. No era muy difícil hacerlo mejor. Pero no fue suficiente y dijo adiós a la Copa del Rey.

Así jugaron los cadistas David Gil Suspenso La primera ocasión de verdadero peligro del Real Murcia acabó en el fondo de la red, con el gol de Álex Schalk. Casi sin tiempo para asumirlo llegó el segundo, obra del excadista Pedro Benito. Antes del descanso fue superado por David Vicente con un notable chut. Entraron las tres que fueron entre los tres palos en el primer asalto. En la segunda parte evitó algún que otro gol. Con Víctor Aznar a gran nivel, a saber cuándo vuelve a jugar este curso David Gil sin la Copa del Rey en liza. Alfred Caicedo Aprobado El equipo de Adrián Colunga apretó más por la banda de Raúl Pereira. Lo único medio salvable en una defensa desquiciada. Terminó con amarilla. Jorge More Suspenso Desbordado como el resto de la defensa. Hasta ahora no da seguridad ni ofrece garantías. En ningún momento salió al auxilio del desbordado Raúl Pereira. E incluso antes de empezar el encuentro se apuntó desde las redes sociales que en invierno podría recalar en el Real Murcia. Pelayo Fernández Suspenso Desde el primer momento se pudo comprobar que no iba a ser una noche plácida y relajada para él. Sin Bojan Kovacevic disponible este equipo va a sufrir mucho en la defensa. Mucho tiene que cambiar todo. Otro encuentro para no recordar jamás. Raúl Pereira Suspenso El verdadero peligro pimentonero llegó por su banda. Le cogieron la espalda en los dos primeros goles e incluso pudieron caer más tantos de esa manera. Superado en cada acción, la suya fue una noche para olvidar. Su carril fue una autopista. Joaquín González Suspenso Superado en la sala de máquinas por los granas. En la jugada del 3-0 sufrió el robo de David Vicente, que terminó batiendo a David Gil con un gran lanzamiento. Antes lo intentó con un remate de cabeza que atajó el guardameta Piñeiro. Sustituido en el intermedio por Moussa Diakité. Era una noche para reivindicarse y se pasó la oportunidad. Álex Suspenso Regresaba al once titular después de varias semanas. Probó su disparo sin demasiada suerte desde la larga distancia. Lo pasó mal en el primer periodo, aunque mejoró junto a Moussa Diakité tras la reanudación. Al empezar la segunda mitad falló un penalti que pudo reactivar al Cádiz CF. Lo lanzó mal y por el medio, despejándolo el guardameta Piñeiro. Dejó su sitio a Sergio Ortuño. Efe Aghama Suspenso Empezó buscando las cosquillas a la defensa del Real Murcia. Lo hizo buscando el interior para darle la banda a Raúl Pereira. Esas ganas iniciales se tornaron en desesperación con el paso de los minutos. Se diluyó como un azucarillo y terminó siendo sustituido en el intermedio. Yussi Diarra Aprobado Mal en los controles, mal en los pases y completamente desaparecido. En resumidas cuentas, bastante mal en la primera mitad. Al volver de los vestuarios hizo el 3-1 y estuvo cerca de hacer otro gol más. Al menos enmendó algo su actuación. Iuri Tabatadze Suspenso Lo intentó sin éxito de cabeza. Va a fogonazos y lo mismo crea una ocasión que pasa más de media hora desapercibido. Lejísimos del excelente nivel que demostró al principio de la temporada. Diluido el factor sorpresa con el georgiano. Relevado en el intermedio. Álvaro García Pascual Suspenso Una isla. Su trabajo es innegable, pero no tiene ocasiones de gol. Ahora mismo está por detrás de Roger Martí y Dawda Camara en el escalafón de los delanteros. No aprovechó su titularidad copera y fue cambiado a los 45 minutos. Ha dejado de ser el nueve titular de este Cádiz CF. Moussa Diakité Bien Entró en la reanudación después de su gran encuentro en Córdoba. El equipo fue otro con él sobre el césped. Buen despliegue el suyo para recuperar un centro del campo que el Cádiz CF había perdido durante muchas fases de la primera parte. Vio una cartulina amarilla. Después fue expulsado con roja directa en el 96'. Borrón en la última jugada. Roger Martí Bien Dio la asistencia a Yussi Diarra en el 3-1 y a Dawda Camara en el 3-2. No apareció mucho más, pero lo hizo de manera decisiva cuando intervino. Marcó en la última jugada, pero era en claro fuera de juego y el gol no subió al marcador. Dawda Camara Bien En su primera jugada provocó un penalti que luego no materializó Álex. A falta de 15 minutos no le tembló el pulso en un mano a mano y puso el 3-2 en el marcador. Está en su mejor momento desde que llegó a La Tacita de Plata. Ismael Álvarez Bien Toda la segunda parte tuvo el canterano, una de las sensaciones del filial. No era el mejor escenario para estrenarse, pero el futbolista lebrijano no se arrugó, ayudó a sus compañeros e incluso tuvo una oportunidad que cruzó en exceso. Terminó amonestado. Una de las pocas noticias positivas del Cádiz CF en Murcia. Sergio Ortuño Aprobado Entró por Álex cuando Dawda Camara había marcado el 3-2. Apretó junto al equipo hasta el final para evitar la eliminación en la Copa del Rey, pero con eso no fue suficiente.