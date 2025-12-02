Garitano: «No queremos hacer un viaje de un montón de horas para tirar el partido»

Gaizka Garitano ha atendido a la prensa en la previa del encuentro de este miércoles en Murcia en lo que será la segunda ronda copera una vez haber dado cuenta de otro rival murciano como era el UCAM. Y de una Condomina, la vieja, a otra, la nueva, donde Cádiz CF y Real Murcia, dos históricos de los 80, 90 se verán las caras a partir de las ocho de la tarde de este 3 de diciembre.

De entrada, el preparador vasco avisa del adversario, «uno de los equipos más en forma en estos momentos de la Primera RFEF» tras ganar varios encuentros seguidos, el último este pasado fin de semana al Alcorcón por 2-1 para ponerse en quinta posición del Grupo II. «Es un partido bonito y queremos pasar», ha recalcado Garitano antes de reforzar su idea con un hecho de lo más práctico. «Viajamos con la ilusión de seguir en la Copa, que es una competición ilusionante. Lógicamente, nos centramos en la Liga, que es para nosotros lo más importante, pero la competición de Copa te permite también ver a otros futbolistas y que todo el mundo esté en forma. Al final tienes dos competiciones, Liga y Copa, y no puedes desechar ninguna. Además, es una competición que me gusta mucho y que he tenido la suerte de poder llegar lejos también más de una vez; me gustaría llegar lo más lejos posible. El objetivo del club también es seguir en esta competición», confirmó.

Después de seis partidos en Liga sin vencer, el triunfo llegó el pasado domingo en Córdoba para calmar los ánimos en el exterior y tranquilizar en el interior. «Llevábamos una racha mala de no ganar y ganar en un campo tan complicado como el del Córdoba es para estar contentos; además, estuvimos competitivos», resalta al mismo tiempo que se alegra de «seguir arriba en la clasificación».

Un rival en racha

El Cádiz CF pasa de medirse al UCAM, de Segunda Federación, a otro de Primera Federación, como su vecino, al que ya ha analizado Garitano. «Tiene futbolistas que conocemos ya de habernos enfrentado otras veces a ellos. Es un equipo hecho para ascender, con futbolistas que podían estar en otra categoría; es un rival difícil, que empezó mal, pero que ahora está muy en forma y juegan en su campo a un partido y se harán fuertes ahí», describió.

Sobra decir que dará descanso a sus más habituales en Liga, pero de la misma manera dice que acude a Murcia «con la idea también de presentar un buen equipo, de intentar ganar y de competir. Al final son muchas horas de autobús, viajes difíciles y no queremos hacer un viaje de un montón de horas para tirar el partido».

Los tres puntos conseguidos en Córdoba llegaron con los goles de dos canteranos como De la Rosa y Diakité, algo que aprovechó para mandar por enésima vez un mensaje al entorno, su mantra favorito para un año que se antoja complicado en cuando a la exigencia demandada se trata. «Todo el mundo lo necesita», dijo para alegrarse del gol de Dela tras su error en Almería. Y siguió. «Al final tenemos algunos futbolistas que necesitan coger un poco de confianza y el hacer gol te suelta un poco para no jugar tan atenazado. El otro día el gol que hizo le vino bien y a Moussa, lo mismo. Creo que tenemos que tener un poco de paciencia porque son futbolistas muchos de los que tenemos, muchos, muchos, que no han jugado prácticamente en esta categoría, que no tienen experiencia y muchas veces tenemos prisas o los queremos tratar como si tuvieran que tener un rendimiento inmediato de jugadores de equipos grandes, pero no es la realidad. La realidad es que tenemos que ir más despacio porque son futbolistas muy jóvenes que necesitan su proceso. Al final, jugadores como Moussa y Dela, son un poco el reflejo de lo que estamos haciendo, algo necesario en el club, que era una renovación y las renovaciones no suelen ser fáciles, son complicadas y aún así el equipo está siendo muy competitivo y está arriba en la tabla con cosas que mejorar, seguro».

Dentro de esos inexpertos se encuentra un jugador, Joaquín González, que brilló durante la segunda mitad ante el Córdoba. «Es un jugador también que confiamos mucho en él, muy joven también, sin experiencia en la categoría, pero que vino también para ser importante y no ha podido por las lesiones. Prácticamente los primeros dos o tres meses no ha podido entrenar y ahora es cuando está bien otra vez; seguramente lo veréis más en el campo, porque la intención nuestra es que tenga más minutos», adelantó satisfecho con la evolución del chaval.

Otro que destacó en el Nuevo Arcángel fue Brian Ocampo, del que también habló Garitano. «Es un chico al que queremos mucho y hemos hablado mucho de sus picos altos y bajos, pero es un profesional increíble y, mira, es un ejemplo de lo que es darle la vuelta a una situación», comenzó diciendo. Asimismo, recordó que «no ha dejado de entrenar bien nunca, nunca una mala cara, es un profesional increíble en el entrenamiento, en cuidarse, en el trabajo; siempre dependemos un poco de su estado anímico, de sus altos y sus bajos y, bueno, ahora está contento, está aportando y está trabajando y eso es lo que queremos, y que luego que saque la calidad que tiene. Es un jugador que nos puede ayudar y que últimamente lo vemos enchufado; eso es una buena noticia para nosotros», ilusionó.

El siguiente del que le tocó hablar fue de Álex Fernández, con menos protagonismo en las últimas jornadas. Nada de lo que disentir. Al revés, todo lo contrario. «Entrena muy bien y estoy muy contento con él, cuando ha participado ha estado bien: lo mismo que Ortuño, que Moussa y, bueno, cuando no ha jugado Musa me habéis preguntado por qué no ha jugado; y cuando no ha jugado Ortuño, por qué no he jugado Ortuño... Tenemos cuarenta y tantos partidos y a veces pondré a uno y otras a otro», simplificó asegurando que «Alex puede jugar en cualquier momento porque es un jugador de mucha calidad y mucha experiencia».

La justicia de un entrenador

Y de uno con experiencia a otro sin tanta como es Pelayo, del que aprovechó para dirigirse a todos los jóvenes del vestuario para recordarles que «tienen que apretar». Más allá de que sonara como una reprimenda, Garitano se limitó a explicar lo obvio en cualquier trabajo. «Hay algunos jugadores jóvenes que al final tienen que aprender un poco de lo que es el trabajo diario, el sacrificio, y bueno, yo no siempre lo consigo pero intento ser justo; es casi lo que más me importa en el fútbol. Es difícil pero hay que tratar de ser justo con lo que veo, con el trabajo diario y el que se duerme un poco pues pierde el sitio, eso se llame como se llame».

En el mismo sentido y en dirección a los más jóvenes, recordó que «hay que tener unas líneas de aprendizaje y de mejora y desde luego lo que es innegociable es el sacrificio, el trabajo, la profesionalidad y en eso sí que suelo poner bastante hincapié».

Garitano está cambiando muchas veces el dibujo, algo con lo que no se marea demasiado porque «la verdad es que ya los sistemas están en desuso. Los sistemas no valen ya para nada, son los espacios que se ocupan en el campo. No tengo mucho en cuenta los sistemas sino los espacios que ocupan los jugadores», manifestó convencido.

Se aproxima el mercado de invierno e insiste en que él no es «mucho de pedir» y confía en la dirección deportiva con la que habla todos los días. Sin embargo, sabe hasta dónde puede llegar y lo asume. «No hemos hablado de ello (mercado) todavía, pero lógicamente estarán trabajando en lo que en invierno se puede mejorar en el equipo. Pero no soy yo de mucho pedir, sino que ellos saben en el día a día, por mí, mis inquietudes, lo que creo que falta, lo que creo que se puede mejorar y eso ya es el club el que decide porque ya ahí no pinto nada», concluyó.