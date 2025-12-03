Real Murcia - Cádiz, en directo

El Cádiz CF afronta su segunda eliminatoria de la presente Copa del Rey tras la balsámica victoria sobre el Córdoba. Los de Gaizka Garitano, que repiten en tierras murcianas en el torneo del KO después de eliminar al UCAM, deben ahora medirse ante el Real Murcia, un equipo en el que juega el excadista Pedro Benito, que está en plena forma en el Grupo 2 de Primera Federación y que ha mejorado radicalmente su rendimiento desde la llegada de Adrián Colunga al banquillo grana tras protagonizar un titubeante inicio liguero.

