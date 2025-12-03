Suscríbete a
Real Murcia - Cádiz, en directo

Real Murcia - Cádiz, en directo

COPA DEL REY

Sigue el minuto a minuto en el Estadio Enrique Roca con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa en Canal Amarillo

Pablo Vallejo

El Cádiz CF afronta su segunda eliminatoria de la presente Copa del Rey tras la balsámica victoria sobre el Córdoba. Los de Gaizka Garitano, que repiten en tierras murcianas en el torneo del KO después de eliminar al UCAM, deben ahora medirse ante el Real Murcia, un equipo en el que juega el excadista Pedro Benito, que está en plena forma en el Grupo 2 de Primera Federación y que ha mejorado radicalmente su rendimiento desde la llegada de Adrián Colunga al banquillo grana tras protagonizar un titubeante inicio liguero.

Sigue el minuto a minuto del Real Murcia - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

19:16

Alineaciones oficiales del Real Murcia - Cádiz de la Copa del Rey 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

18:54

Dónde ver Real Murcia - Cádiz: streaming online del partido de la Copa del Rey

18:30

Real Murcia - Cádiz: Una nueva página que pasar en Murcia

18:19

El Cádiz CF tira de la cantera en la Copa del Rey

18:16

Garitano: «No queremos hacer un viaje de un montón de horas para tirar el partido»


18:03

¡BUENAS TARDES A TODOS!

El Cádiz CF afronta su segunda eliminatoria de la presente Copa del Rey ante el Real Murcia en el Estadio Enrique Roca. Sigue todo lo que ocurra aquí, en Canal Amarillo.

