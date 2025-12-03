Garitano no hace sangre o no quiere hacerla

Definitivamente todo fue un paripé y la Copa interesa lo que le interesa a las televisiones, nada. Por mucho que en la previa del encuentro ante el Murcia Gaizka Garitano le concediera a la eliminatoria la importancia necesaria, lo cierto y verdad es que de puertas para dentro poco o nada tiene esta competición que este miércoles ha dejado de incomodar al equipo.

De lo contrario, no se entiende el tono calmado, sosegado y hasta cierto punto relajado del entrenador vasco tras caer eliminados frente a un equipo de inferior categoría como es el Murcia, que para colmo bailó a los suyos durante los primeros 45 minutos.

Así comenzaba su intervención. «Ellos cada vez que han llegado han hecho gol y nosotros no hemos estado bien. Creo que el 3-0 era demasiado abultado para lo que había pasado en el campo (y ese resultado= dejaba prácticamente sentenciado el encuentro».

Ya «en la segunda parte hemos jugado bien para ir a la prórroga pero con lo del primer tiempo no hemos tenido opción», seguía diciendo sin profundidad alguna y mucho menos crítica.

El vasco, es verdad, avisó del potencial del Murcia un día antes y tras el 3-2 y la eliminación no ha tenido otra que repetirse. «Sabemos que es un equipo de los mejores de Primera RFEF, pero la verdad que no hemos estado bien en la primera mitad. Luego, en la segunda, casi conseguimos remontar incluso hemos fallado un penalti y hemos dado la sensación de poder, pero no ha podido ser», continuó esgrimiendo sin pujanza alguna, como sin dolerle lo más mínimo.

Si que se molestó algo cuando fue preguntado si esta eliminación dejaba en una anécdota la pasada victoria en Córdoba. «De anécdota nada», contestó rápido para seguir restando importancia al duelo recién perdido. «El de Córdoba es un partido que jugamos bien y ganamos, pero hoy no ha salido a pesar de que hemos presentado un equipo bueno, del primer equipo, pero no hemo hemos estado a la altura. Lo prioritario es la Liga y tenemos que repartir los minutos», dijo para argumentar los cambios, tanto de jugadores como de sistema.

Al final, para más inri, Diakité fue expulsado por una falta de consideración al árbitro. Y aquí, otra vez, también le quitaba importancia y se lo achacaba «al nerviosismo de los últimos minutos y el intento de conseguir el 3-3».

La mejor noticia fue los 45 minutos de Ismael Álvarez en la segunda mitad. «Entrena con nosotros y es un jugador de futuro que ha estado en los momentos buenos del equipo», consideró poco antes de meterse en el autobús de camino de regreso.

