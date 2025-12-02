Real Murcia - Cádiz: Una nueva página que pasar en Murcia

Ha vuelto la tranquilidad al Cádiz, lo mejor para afrontar un incómodo desplazamiento por carretera a tierras murcianas, las mismas que se visitaron a finales del pasado mes de octubre para enfrentarse al UCAM de Segunda RFEF para pasar a la segunda ronda que este miércoles se jugará en la Nueva Condomina, la casa del histórico Real Murcia, en la actualidad, clasificado como quinto en el grupo 2 de la Primera RFEF.

La victoria del pasado domingo en Córdoba ha venido bien para calmar las aguas de un entorno que ya venía despotricando lo suyo de un equipo, el de Garitano, que no convencía a nadie. Pero como los goles son amores, el personal ha vuelto a olvidarse ligeramente de los suyos al verlos maniatar a un buen Córdoba y volver a colocarse séptimos, a un punto del sexto, el objetivo.

Tampoco es que el triunfo ante los de Iván Ania hayan cambiado mucho las cosas. De hecho, el encuentro resultó tan feo y anodino como los que se ganaban al principio de Liga y los que se han ido trabando en las últimas fechas anteriores al 1-2 en el Nuevo Arcángel. Es cierto que en el haber de los cadistas se puede destacar que regresó el orden defensivo, unido al sacrificio de todos, ese que faltó frente a la Cultural Leonesa y por el que Garitano levantó la voz en rueda de prensa señalando a sus jugadores de falta de intensidad, actitud, algo que es «innegociable» para el técnico vasco tal y como ha recordado en la previa del encuentro en Murcia.

Recuperada la armonía, toca volver a resolver un trámite, este algo más fácil pese a que el adversario milita en una categoría superior que su anterior vecino, Y debe ser más sencillo porque jugar en la Nueva Condomina no ha de ser lo mismo que jugar en la Vieja. Por eso, por las virtudes de un campo de talla internacional los cadistas deberían resolver la papeleta de una forma medianamente fácil. No tanto como la última vez que jugaron allí ante un equipo de categoría regional como el Villa de Fortuna, que se trasladó a la capital para recibir siete goles ante el Cádiz CF en lo que fue la goleada más abultada conseguida por los amarillos en su historia en un encuentro oficial. Entonces era diciembre del 21 y los gaditanos eran equipo de Primera.

No será, sobra decirlo, tan sencillo, sin embargo, el Cádiz CF de los suplentes tiene que pasar de eliminatoria, sobre todo, por seguir acumulando buenas sensaciones de cara al encuentro liguero de este domingo ante el Racing.

Y para ello, para volver a ganar, Garitano plantea un equipo cargado de no habituales que comenzará con David Gil bajo palos. La defensa no será muy diferente de la que puedan formar Caicedo y Jorge Moreno como centrales con la ayuda en los laterales de los canteranos Juan Díaz y Raúl Pereira. En el centro del campo se espera a Álex Fernández y Joaquín González, que estarán asistidos en las bandas por Efe Aghma y Tabatadze. Diarra hará de mediapunta y arriba estará García Pascual, que fue suplente en Córdoba por un proceso febril que le impidió entrenar con normalidad la semana pasada.

Garitano ya ha dicho que le gusta la Copa y, lo más importante, que no se va a Murcia en autobús para hacer el 'candao' y que te pinte la cara un Primera RFEF por muy Real Murcia que se llame.

Más temas:

Córdoba