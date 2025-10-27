Primera prueba para los menos habituales (Previa)

Sin la Liga sin detenerse, llega la Copa, todo un marrón para los equipos de Segunda. Otro año más, llega el trámite envenenado para los menos habituales, sobre los que recae la papeleta mas fácil a priori pero la misma que encierra más peligro. Aunque ya, casi que ni eso. Porque, francamente, a muy pocos aficionados le importa este torneo del KO dentro de una calendario más que saturado de partidos. Que sí, que si a los de Garitano les da por pasar y pasar eliminatorias se podrían colar en octavos y medirse a un Primera. Pues sí, pero tampoco es que eso vaya a entusiasmar a una afición que hace nada veía esos partidos como si nada.

En definitiva, que llega la Copa para el Cádiz y lo hace en un momento raro de la competición doméstica tras una derrota en casa frente al Brugos y un empate soso y aburrido en el derbi regional del pasado sábado en Los Cármenes de un Granada en puestos de descenso a Primera RFEF.

De una categoría menos, la Segunda RFEF, el conjunto universitario con sede en Murcia quiere dar un sorpresón a sus aficionados y seguir así la buena racha que mantienen en el grupo IV de la Segunda RFEF, donde se encuentra en zona de 'play off' de ascenso tras su reciente victoria en casa al Estepona (2-0).

El encuentro, como todos los de las primeras rondas en la competición del KO supone una trampa para los equipos de superior categoría al ser a partido único. Muchos han sido ya los palos que el Cádiz se ha llevado en estas primeras de cambio tal y como pasó hace dos temporadas en Aranda del Duero al caer batidos ante un Segunda RFEF en mitad de un auténtico lodazal.

Para que eso no vuelva a ocurrir, Garitano pondrá en liza a un equipo que no deberá dar mucha cuerda al UCAM. Se espera que hay muchos cambios, empezando por la portería, donde David Gil retomará su lugar en detrimento de Víctor Aznar, que sigue siendo el fijo en Liga pese a las dudas que sigue despertando muy especialmente en los centros al área que no termina de atacar con fe. Los problemas de Garitano se centran en el lateral derecho, donde tiene lesionados a Iza y Caicedo y por lo que tendrá que echar mano del canterano Juan Diaz. Otro canterano como Pereira estará en el otro carril, mientras que Pelayo y Jorge Moreno harán de centrales. Todo indica que, tras sus tres últimas suplencias en Liga, Moussa Diakité vuelva a la medular y no sería descabellado ver debutar a Joaquín González, el ex del Sanluqueño inédito aún está temporada. Por bandas será la oportunidad para Efe Aghama y la eterna sospecha de Brian Ocampo. Diarra estará en la mediapunta y Roger será la punta del ataque.

Al no ser el encuentro televisado, la oportunidad para los menos habituales se centrarán en su entrenador, que no por tratarse de un encuentro sin mucha enjundia dejará relajarse a los que menos pueden hacerlo.

Posibles alineaciones:

UCAM: Fernando Montoya, Fer Román, Omar Jaiteh, Nacho Martínez, Yeremy Socorro, Ñito, Álex Bueno, Juanma Bravo, Xente, Ale Marín y Alvarito.

Cádiz CF: David Gil, Juan Diaz, Pelayo, Jorge More, Pereira, Diakité, Joaquín González, Efe, Ocampo, Diarra y Roger.

Arbitro: Bestard Servera, balear.

Estadio y hora: Vieja Condomina; 19.30.

