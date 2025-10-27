Dónde ver UCAM - Cádiz: streaming online del partido de la Copa del Rey

El Cádiz CF inicia su andadura en la Copa del Rey. Lo hace en La Condomina ante el UCAM Murcia, un equipo que milita en el Grupo IV de la Segunda RFEF y que será su oponente en una eliminatoria a partido único.

La cita llega entre desplazamiento y desplazamiento liguero del Cádiz CF. De Granada a Andorra pasando por Murcia. Numerosos kilómetros para mantenerse arriba en la clasificación de LaLiga Hypermotion y seguir con vida en la Copa del Rey.

Una competición, la del 'Torneo del KO', en la que el Cádiz CF superó al Real Jaén en la primera ronda del pasado ejercicio. Después fue eliminado en Cádiz por el Eldense.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el UCAM contra el Cádiz CF?

El encuentro entre UCAM y Cádiz CF, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo martes 28 de octubre a las 19.30 horas en La Condomina.

Televisión: ¿Qué canal televisará el UCAM ante el Cádiz CF?

El encuentro entre UCAM Murcia y Cádiz CF no se podrá ver en directo por ninguna televisión. Al menos por ahora y salvo que se comunique lo contrario.

A diferencia de lo que sucede con la competición liguera en el fútbol profesional, todos los encuentros de la Copa del Rey no se televisan en directo.

La temporada pasada sí se pudo ver el primer encuentro del Cádiz CF en la Copa del Rey ante el Real Jaén, ya que fue televisado en directo y en abierto por Canal Sur Televisión. Esta vez parece que no sucederá lo mismo.

Internet: ¿Cómo seguir el UCAM - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el UCAM - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.