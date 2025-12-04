Diakité, o cómo perder el partidos y también los papeles

Mira que estaba siendo de los pocos en salvarse de la quema pero la cagó al final. Y de qué manera. Moussa Diakité había sido uno de los elegidos por Garitano en el descanso para salir del ridículo al que sometió al Cádiz el Murcia durante los primeros 45 minutos y lo iba consiguiendo pero todo quedó empañado en los últimos minutos con su, primero, tarjeta amarilla «por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón», según el acta, y, segundo, su roja directa por «golpear con la mano en la cara de un contrario, no estando en juego el balón».

En definitiva, que el centrocampista que se había erigido en el tirador del carro se inmoló al final en otra de las dianas a las que está apuntando este jueves la afición amarilla, que nada más enterarse de la eliminación copera ante un Primera RFEF empezó a buscar responsables.

Lo peor de todo no es la eliminación de una competición tan incómoda como injusta para los clubes de Segunda, lo peor puede ser la consecuencia de esa roja directa a Diakité, que tras su golazo el pasado domingo en Córdoba ha vuelto a convertirse en ese titular indiscutible del que es una atropello desprenderse.

Lo normal es que no sea baja este domingo ante el Racing, pero siempre que hay un árbitro por medio lo normal muchas veces es lo anormal. Entonces, habrá que esperar a lo que interprete el Comité de Disciplina del acta del partido en Murcia escrita por el valenciano Muresan Muresan para ver el alcance de la sanción.

En el caso que Disciplina considere, como el colegiado indica, que la agresión se produce sin balón en juego le podrían caer al jugador africano tres o cuatro partidos y al ser más de dos partidos los tendría que cumplir en Liga porque si son menos sí que podría ser baja en la próxima edición copera. Así pues, la derrota en Murcia puede seguir ocasionando más heridas a un equipo destapado el pasado miércoles por su indolencia.

Esta noticia llega este 4 de diciembre, justo dos años después del debut en Vigo de Diakité con el Cádiz CF en un encuentro de la máxima categoría que aacbó con empate a un gol gracias a un testarazo de Chris Ramos a centro de Iván Alejo. Estaría bien para el Cádiz CF que ese mismo número, dos, fuera en lo que se quedase la sanción en partidos.