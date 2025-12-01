El Racing de Santander, un rival temible pero no imbatible

No lo va a tener nada fácil el Cádiz CFeste próximo domingo a las 14.00 horas en su Estadio. A tierras gaditanas llegará el Racing de Santander, actual colíder de LaLiga Hypermotion junto al Dépor, ambos con 32 puntos, ocho más que un Cádiz CF que es el séptimo clasificado.

El equipo santanderino es el equipo de Segunda que más gana (diez encuentros), más goles marca (37 dianas) y también tiene al máximo goleador (Asier Villalibre, con diez goles) y al máximo asistente (Íñigo Vicente, con diez asistencias). Un rival con un enorme potencial ofensivo.

El ejemplo más claro de ello es que la pasada jornada goleó 4-0 al Eibar en los Campos de Sport de El Sardinero. Lo hizo con muy buen fútbol y gracias a los goles de Íñigo Vicente, Asier Villalibre, Castro y Marco Sangalli.

⏹️ ¡FINAAAAAAAAAL!



Racing 4-0 Eibar



🎯 Vicente, Villalibre, Castro y Sangalli



#️⃣ #RacingEibar pic.twitter.com/N3dJDmPTDw — Real Racing Club (@realracingclub) November 30, 2025

Tal es su peligro arriba que cuenta con tres de los máximos goleadores de LaLiga Hypermotion a estas alturas. El 'Búfalo' Villalibre es el 'Pichichi' de la categoría de plata del balompié nacional con diez dianas, pero también forman parte del equipo jugadores muy ofensivos y goleadores como Jéremy Arévalo (siete goles) y Andrés Martín (seis goles).

Pero no queda ahí el asunto, ya que el Racing de Santander también cuenta con el máximo asistente de LaLiga Hypermotion. Es Íñigo Vicente con diez asistencias, mientras que con cuatro se encuentran Jorge Salinas y Peio Canales. Un auténtico caudal de producción ofensiva.

Puntos débiles

Pero el Racing no es un equipo perfecto. Así se demuestra a nivel defensivo, pues los racinguistas han recibido 23 goles, ocho más que el Cádiz CF. Esto también le ha pasado factura para caer derrotado en cuatro ocasiones, las mismas que los gaditanos. Sus verdugos han sido Cultural y Deportiva Leonesa y Andorra en Santander, y Sporting y UD Las Palmas lejos de tierras cántabras.

Por tanto, aunque difícil, la cita no es imposible.