El Cádiz CF reacciona y se queda a un punto del 'play off' de ascenso

En la séptima posición termina el Cádiz CF al final de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion. La victoria del equipo gaditano en Córdoba (1-2), resultado que ponía fin a una larga sequía de seis encuentros ligueros sin vencer, dejaba por momentos a los amarillos en la zona de 'play off' de ascenso. Sin embargo, finalmente no será así y el Cádiz CF tendrá que esperar para volver a los puestos de privilegio de la categoría de plata del balompié nacional.

El Cádiz CF, que ha estado durante la mayor parte de la temporada arriba en la clasificación, fue bajando escalones debido a su mala racha de resultados. De hecho pasó de ser líder a salir de los puestos de 'play off' de ascenso a Primera al no ganar desde el lejano 12 de octubre.

Por unas horas llegó a colocarse sexto al superar al Córdoba en el Estadio Nuevo Arcángel, pero la victoria después del Castellón ante la UD Las Palmas (1-0) lo ha evitado. El gol de Suero ha dejado a los blanquinegros en el sexto puesto con un punto más que el Cádiz CF, que está empatado a 24 puntos con el Ceuta.

El Cádiz CF ganó en Córdoba. ARABA PRESS

En estos momentos el ascenso directo es para Deportivo y Racing de Santander, ambos con 32 puntos, ocho puntos más que el Cádiz CF. Una distancia que se podría recortar el siguiente fin de semana porque los cántabros visitan la capital gaditana. Tanto Dépor como Racing ganaron el pasado fin de semana. Los gallegos al Albacete (0-2) y los montañeses al Eibar (4-0).

En cuanto a la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría del fútbol español, junto al Castellón se encuentran Almería, UD Las Palmas y Burgos. De todos ellos nada más que ganaron los castellonenses, ya que los almerienses empataron en casa ante el Huesca (0-0), los insulares perdieron en Castalia (1-0) y los burgaleses no pudieron sumar en Ceuta, donde el excadista Matos volvió a marcar un gol (1-0). Eso sí, andaluces y canarios cuentan con 29 puntos frente a los 25 puntos de Burgos y Castellón.

Alejados de la quema

Lo que sí queda alejada es la zona de descenso a la Primera RFEF, que se llegó a poner a tres puntos del Cádiz CF en la tarde del domingo. Ahora está a seis, delimitando el Andorra esa zona con 18 puntos después de su empate en El Molinón frente al Sporting (1-1).

El Eibar está en caída libre y es vigésimo con 17 puntos después de la goleada sufrida en los Campos de Sport de El Sardinero. Asimismo se resisten a caer Mirandés y Zaragoza, ambos con 15 puntos, tras ganar a Real Sociedad B (1-0) y Leganés (3-2), respectivamente.

Especialmente meritoria es la reacción zaragocista en las últimas jornadas, ya que de seis puntos se ha pasado a quince puntos al superar los maños a Huesca (1-0), Eibar (1-2) y Leganés (3-2).

Un Leganés, recién descendido desde Primera, que sigue sin levantar cabeza con Paco López y está a punto de caer en el pozo. Los madrileños tienen los mismos puntos que un Andorra que está metido de lleno en la zona de descenso.