Córdoba - Cádiz, en directo

No son buenos momentos para Gaizka Garitano en el Cádiz CF. Los amarillos acumulan seis partidos consecutivos sin conocer la victoria y, tras la desastrosa actuación en casa ante la Cultural Leonesa, buscan dar un golpe sobre la mesa en el Nuevo Arcángel. Un derbi andaluz ante el Córdoba de Iván Ania, exjugador cadista en la 2005/06, un equipo que ha ido de menos a más con el paso de las jornadas y que ahora se encuentra rozando los puestos de playoff a Primera División.

Por su parte, el Cádiz afronta el choque con la importante baja de Suso, que se va a perder el próximo mes y pico de competición. Aunque más mermado a nivel de ausencias se encuentra el cuadro cordobesista, con hasta seis jugadores de relevancia para Ania que no estarán ante los amarillos.

15:40 15:38 ¡LA PREVIA! Un Cádiz CF sin sus estrellas busca salir de su primera crisis (Previa) 15:36 ¡BUENAS TARDES A TODOS! A las 18.30 horas comienza en el Nuevo Arcángel el encuentro entre el Córdoba y el Cádiz CF. Los de Gaizka Garitano, sin Suso por lesión, buscan reencontrarse al fin con la victoria. ¡Síguelo en CANAL AMARILLO!

