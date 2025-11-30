Las notas del Córdoba - Cádiz

El cambio de sistema y las modificaciones en el once sentaron bien al Cádiz. Los amarillos se reencontraron con la victoria en Córdoba en un partido en el que Gaizka Garitano realizó varios cambios después del discreto encuentro frente a la Cultural Leonesa y con Suso fuera por lesión. Decidió mover varias piezas en la alineación cadista. El entrenador reincorporó a José Antonio de la Rosa y a Brian Ocampo al once de partida, modificó el esquema y situó a Roger Martí junto a Dawda Camara en la punta de ataque. En la medular, Sergio Ortuño y Moussa Diakité quedaron encargados de manejar el centro del campo. Por la lesión de Kovacevic, el técnico dio entrada a Jorge Moreno.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Sobresaliente Una semana más volvió a salvar al Cádiz con sus intervenciones. Solventó muy bien el trabajo recibido y protagonizó una acción estelar en un disparo de Sergi Guardiola para evitar el empate. El mejor de los amarillos en este inicio liguero. Iza Carcelén Notable Nadie le podrá decir jamás que no se parte la cara por el Cádiz CF. Dio el susto al sufrir un fuerte impacto sobre el banquillo cordobesista que le obligó a recibir una cura en la nariz. Tuvo un bonito duelo con Kevin Medina, y tuvo que desplegarse al máximo en labores defensivas, aportando puntualmente en ataque. Bojan Kovacevic Notable Es la peor noticia que se lleva el Cádiz de tierras cordobesas. El central balcánico sufrió lo que parece una «grave lesión de rodilla», en palabras de Gaizka Garitano, y tuvo que entrar Jorge Moreno en su lugar. No tiene buena pinta lo del balcánico, que pidió el cambio inmediatamente con visibles gestos de dolor. Iker Recio Notable Gran partido del central, que supo resistir ante la defensa de área cadista y el ímpetu del Córdoba en ataque. Tuvo que lidiar con un buen delantero como Adrián Fuentes. Debe ganar en liderazgo en las próximas jornadas ante la lesión de Kovacevic. Mario Climent Notable También sufrió en defensa con Jacobo y las constantes incorporaciones de Carlos Isaac. De hecho, vio la tarjeta en una de esas acciones. Fue de lo mejor del Cádiz en el primer tiempo y puso el centro con el que llegó el tanto de José Antonio de la Rosa. Sergio Ortuño Notable Hizo un esfuerzo espectacular. Primero, junto a Diakité en el doble pivote y, en el segundo tiempo y tras la entrada de Joaquín González, como mediapunta. Sufrió en el primer tiempo a las espaldas, ya que el Córdoba siempre encontraba pases interiores, principalmente a Dalisson, que desmantelaban el centro del campo. Moussa Diakité Sobresaliente Poco se puede añadir a lo que el maliense demostró sobre el césped del Nuevo Arcángel. Anotó un auténtico golazo con un misil teledirigido con la zurda que encontró la escuadra de Iker Álvarez y puso el segundo de los amarillos. De la Rosa Sobresaliente Otro canterano que fue fundamental en la victoria. Tras el error en Almería pudo reencontrarse con las buenas sensaciones anotando el tanto que abrió la lata. Ayudó mucho a Iza en el costado derecho cadista y asistió con un bonito taconazo a Roger, aunque el de Torrent no encontró portería en la definición. Brian Ocampo Bien Principalmente activo en los primeros compases del encuentro. Sin Suso, Ontiveros y Tabatadze, el uruguayo asumía el talento y la calidad en los últimos metros, aunque falló en la toma de decisiones finales. Roger Martí Bien Fue la gran sorpresa en el once de Gaizka Garitano dentro del cambio de dibujo que propuso el técnico. Hizo un buen trabajo y asistió con algo de fortuna a de la Rosa en el primer tanto del Cádiz ante el Córdoba. Dawda Camara Bien Fue otra sorpresa en el once. Tuvo un mano a mano en el primer tiempo en que decidió muy lento y acabó topándose con el central local. Cuerpea y juega bien de espaldas, pero de cara a portería no tiene clarividencia. Jorge Moreno Bien Fue el encargado de sustituir a Bojan Kovacevic por la lesión del serbio. Ayudó a defender la ventaja y podría ganar bastante protagonismo en el mes de diciembre debido a la situación del central balcánico. Joaquín González Bien Siempre será difícil comprender el uso que le da Gaizka Garitano al centro del campo. La cuestión es que volvió a tener minutos y acompañó a Diakité en la medular para ofrecer un perfil más posicional y de equilibrio. Tabatadze Bien Saltó al campo con la ventaja en el marcador y fue parte del plan de Garitano para salir con rapidez y tratar de matar el encuentro. Tuvo alguna acción en la que pudo correr, aunque no pudo sentenciar. Lo intentó con un disparo de falta que atrapó Iker Álvarez. Álvaro García Pascual Notable Sorprendía su ausencia en el once, aunque fue muy útil en los compases finales para dar oxígeno al equipo. Trabajó muchísimo y tuvo alguna oportunidad para marcar. Efe Aghama Bien Jugó los últimos minutos tras pasar de ser titular y marcar ante la Cultural Leonesa a ser suplente en el Nuevo Arcángel. Ayudó al equipo a mantener la victoria.