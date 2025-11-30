Garitano: «Para ganar siempre tienes que sufrir»

Seis semanas después el Cádiz CF volvió a ganar. Lo hizo en Córdoba, contra un equipo muy correoso y vertical, y con una baja importante como la de Suso. Garitano sorprendió con el once y el espectacular inicio de la segunda mitad permitió a los amarillos poder defender una ventaja que desembocó en un triunfo muy necesitado para el equipo. El técnico vasco encontró el aire a través de dos canteranos como de la Rosa y Moussa Diakité, y los cadistas supieron sufrir para sumar tres puntos tras varias jornadas ofreciendo un rendimiento bastante pobre.

Una alegría para los amarillos que permitía a Gaizka Garitano aparecer más aliviado por la sala de prensa del Nuevo Arcángel. Allí, el técnico vasco explicó el motivo de su planteamiento con dos delanteros. «Corres riesgos cuando juegas con cuatro arriba prácticamente, pero es verdad que fuera de casa no nos estamos encontrando las ocasiones de gol que necesitamos. Llevábamos tiempo sin marcar fuera de casa y hoy sabíamos que podíamos sufrir en cuanto a que ellos es un equipo que tiene mucha calidad, que mete mucha gente por delante del balón, pero que también deja espacios y el jugar con dos puntas era porque sabíamos que íbamos a encontrar después del robo espacios».

Un plan que, afortunadamente para el Cádiz, salió bien a pesar del tanto de Dalisson que provocó un final de partido mucho más tenso. Garitano reconocía la mejora del equipo en el segundo acto, y admitía que en el primero fueron más irregulares. «Nos ha costado un poco, hemos tenido momentos mejores y peores en el primer tiempo, pero luego ya a partir del gol hemos estado. El segundo tiempo para mí me ha gustado más que el primer tiempo. Para ganar siempre tienes que sufrir lo importante es competir como lo hemos hecho«, finalizaba un técnico que coge aire con la victoria y visualiza el horizonte con mayor tranquilidad.