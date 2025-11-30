Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 16 Domingo 30/11 18:30h. Árbitro Dámaso Arcediano Monescillo. Estadio Nuevo Arcángel. Canal LaLiga Hypermotion TV

Córdoba - Cádiz

Las estadísticas del Córdoba - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Cordobeses y gaditanos cruzan sus caminos en un nuevo derbi andaluz

Córdoba - Cádiz, en directo

Víctor Aznar, durante el calentamiento
Víctor Aznar, durante el calentamiento CCF

P. Vallejo

Un nuevo derbi andaluz en el horizonte para un Cádiz debilitado y que vive un momento especialmente delicado. Desde que los amarillos tocaron la primera posición tras la victoria contra el Huesca vienen protagonizando una dinámica muy negativa, y en Córdoba pretenden sumar los tres puntos para volver a gozar de confianza en el nuevo proyecto cadista.

Un enfrentamiento con más de ocho décadas de trayectoria. La última vez que ambos equipos se vieron en el estadio cordobés fue el 2 de mayo de 2025, en la jornada 38 de LaLiga 2, un partido en el que los locales se impusieron por 4-2, con goles cadistas de Roger Martí y Víctor Chust. Mucho antes de aquel encuentro, el Cádiz visitó Córdoba por primera vez el 21 de enero de 1940, en la octava jornada de la categoría de plata y frente al entonces Racing Córdoba, un duelo que terminó con victoria amarilla por 1-2 gracias a los tantos de Roldán y Díaz.

El partido que se avecina supondrá la trigésimo primera visita oficial del conjunto gaditano a tierras cordobesas. A lo largo de estos enfrentamientos, el Cádiz ha firmado nueve victorias, siete empates y catorce derrotas, un balance que buscará mejorar en su nueva presencia en El Arcángel.

Córdoba

COR

Entrenador:
Iván Ania4-3-3
  1. Iker Álvarez
    Portero    1
  2. Carlos Isaac
    Defensa    22
  3. José Alejandro Martín Valerón
    Defensa    4
  4. Xavi Sintes
    Defensa    15
  5. Carlos Albarrán
    Defensa    21
  6. Ismael Ruiz
    Centrocampista    8
  7. Dalisson de Almeida Leite
    Centrocampista    19
  8. Pedro Ortiz
    Centrocampista    24
  9. Jacobo González
    Delantero    10
  10. Adrián Fuentes González
    Delantero    18
  11. Kevin Medina
    Delantero    11
1
2241521
81924
101811
13
2014621
1951510
917
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 20Iza Carcelén
    Defensa
  3. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 19De la Rosa
    Centrocampista
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 15Sergio Ortuño
    Centrocampista
  9. 10Brian Ocampo
    Centrocampista
  10. 9Roger
    Delantero
  11. 17Dawda Camara
    Delantero
Estadísticas
65.1%CórdobaCOR
34.9%CADCádiz
0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
5 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 0
6 Faltas cometidas 9
8 Faltas recibidas 6
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
169 Pases correctos 70
38 Pases fallados 40
2 Fueras de juego 0
0 Paradas 3
3 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
