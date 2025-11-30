Las estadísticas del Córdoba - Cádiz

Un nuevo derbi andaluz en el horizonte para un Cádiz debilitado y que vive un momento especialmente delicado. Desde que los amarillos tocaron la primera posición tras la victoria contra el Huesca vienen protagonizando una dinámica muy negativa, y en Córdoba pretenden sumar los tres puntos para volver a gozar de confianza en el nuevo proyecto cadista.

Un enfrentamiento con más de ocho décadas de trayectoria. La última vez que ambos equipos se vieron en el estadio cordobés fue el 2 de mayo de 2025, en la jornada 38 de LaLiga 2, un partido en el que los locales se impusieron por 4-2, con goles cadistas de Roger Martí y Víctor Chust. Mucho antes de aquel encuentro, el Cádiz visitó Córdoba por primera vez el 21 de enero de 1940, en la octava jornada de la categoría de plata y frente al entonces Racing Córdoba, un duelo que terminó con victoria amarilla por 1-2 gracias a los tantos de Roldán y Díaz.

El partido que se avecina supondrá la trigésimo primera visita oficial del conjunto gaditano a tierras cordobesas. A lo largo de estos enfrentamientos, el Cádiz ha firmado nueve victorias, siete empates y catorce derrotas, un balance que buscará mejorar en su nueva presencia en El Arcángel.

