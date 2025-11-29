Un Cádiz CF sin sus estrellas busca salir de su primera crisis (Previa)

El Cádiz CF afronta en Córdoba su cuarto duelo andaluz de la temporada (el cuarto a domicilio) con la necesidad imperiosa de acabar con su primera crisis de la temporada.

En horas bajas está un equipo gaditano que ya acumula media docena de encuentros sin ganar en LaLiga Hypermotion, incluidas dos derrotas consecutivas. Pero más preocupante que los fríos datos son las sensaciones de una escuadra a la que por momentos parece que se le ha olvidado competir.

De aquel Cádiz CF que ilusionó a los cadistas desplazados a La Rosaleda por su entrega y pundonor a este otro Cádiz CF que fue bailado durante muchos minutos de la primera mitad ante la Cultural y Deportiva Leonesa, el último verdugo de los amarillos en La Tacita de Plata.

Los hombres de Gaizka Garitano abandonaron la semana pasada la zona alta de la clasificación en LaLiga Hypermotion. La que han ocupado desde el primer minuto, en ocasiones hasta comandando la tabla. Ahora parece que hay que mirar a lo que aprieta desde la zona baja porque en Segunda no te puedes relajar ni un instante.

Bien es cierto que nada se va a decidir a estas alturas de la competición, cuando queda más de media temporada en juego, pero sí es verdad que ahora hay que empezar a situarse bien para lo que viene. Por eso es vital dar un paso al frente en estos encuentros tan exigentes. Este domingo ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel (18.30 horas) y la semana que viene a las 14.00 horas en Cádiz frente al Racing de Santander, uno de los equipos a batir de LaLiga Hypermotion. Por medio la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Murcia.

¿Cambio de dibujo?

Esta dura fase de la temporada llega sin las estrellas disponibles. Gaizka Garitano pierde a Suso durante más de un mes, mientras que Ontiveros sigue sin entrenar y no está en condiciones de echarse al equipo a la espalda. Sin ambos, que partían este curso como los estandartes de esta plantilla, todo es más difícil. Pero con eso hay que jugar. No queda otra.

A fin de cuentas, ni Suso ni Ontiveros han sido en estos primeros meses los jugadores más destacados de un Cádiz CF que ha sobrevivido con las intervenciones de Víctor Aznar, la solvencia de una zaga liderada por Kovacevic e Iker Recio o los goles del intermitente Iuri Tabatadze. Con eso se hizo mucho, tanto que todo iba sobre ruedas.

Y sin el gaditano ni el malagueño tendrá Gaizka Garitano que formar esta vez un once que puede tener más bajas por la gripe, que ha tumbado a más de uno esta semana.

Con Víctor Aznar bajo palos, que ya fue el héroe ante el Córdoba en el último Trofeo Carranza gracias a su actuación en la tanda de penaltis, la defensa podrían estar formada por los de siempre (Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent) si algún inconveniente no lo impiden.

Las modificaciones llegarán en las siguientes líneas, no descartándose que el entrenador del Cádiz CF cambie el dibujo para pasar del 4-2-3-1 al 4-4-2 que mejoró la imagen el pasado domingo. Y ahí las dudas están en el centro del campo, donde Álex, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González pueden ocupar las dos plazas, y también en las bandas, con Efe Aghama, Iuri Tabatadze, Brian Ocampo y De la Rosa optando a otros dos sitios.

Córdoba CF - Cádiz CF LaLiga Hypermotion. 16ª Jornada Córdoba CF: Iker Álvarez - Carlos Isaac, Xavi Sintes, Álex Martín, Carlos Albarrán; Isma Ruiz, Pedro Ortiz - Jacobo González, Théo Zidane, Dalisson - y Adri Fuentes.

Iker Álvarez - Carlos Isaac, Xavi Sintes, Álex Martín, Carlos Albarrán; Isma Ruiz, Pedro Ortiz - Jacobo González, Théo Zidane, Dalisson - y Adri Fuentes. Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Efe Aghama o Iuri Tabatadze, Álex, Moussa Diakité o Sergio Ortuño, Brian Ocampo - Roger Martí y Álvaro García Pascual.

Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Efe Aghama o Iuri Tabatadze, Álex, Moussa Diakité o Sergio Ortuño, Brian Ocampo - Roger Martí y Álvaro García Pascual. Hora: 18.30 (LaLiga TV Hypermotion).

18.30 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, como árbitro principal. a los mandos del VAR estará Rául Martín González Francés, colegiado adscrito al comité grancanario de árbitros.

Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, como árbitro principal. a los mandos del VAR estará Rául Martín González Francés, colegiado adscrito al comité grancanario de árbitros. Estadio: Bahrain Victorious - Nuevo Arcángel

Los de arriba parecen tener dueños con Roger Martí y Sergi Guardiola frente a un Córdoba que espera sin seis de sus hombres importantes: Carracedo, Requena, Rubén Alves, Vilarrasa, Adilson y Diego Bri. Sin ellos, pero con los mismos puntos que el Cádiz CF, mejor clasificados, con el aliento de su hinchada y un entrenador como el exjugador cadista Iván Ania que cuenta con todo el apoyo de los suyos.