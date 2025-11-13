Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Cádiz, en alerta amarilla por viento y lluvia

Real Murcia - Cádiz

El Cádiz CF ya sabe cuándo jugará ante el Real Murcia en la Copa del Rey

COPA DEL REY. SEGUNDA RONDA

La eliminatoria copera llegará tras visitar al Córdoba y antes de recibir al Racing de Santander en LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF vuelve a Murcia en la Copa del Rey: del UCAM al Real Murcia

Las claves del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey

El Real Murcia es el siguiente adversario del Cádiz CF en la Copa del Rey.
El Real Murcia es el siguiente adversario del Cádiz CF en la Copa del Rey. REAL MURCIA
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha dado a conocer los horarios en los que se disputarán los encuentros de la segunda ronda de la Copa del Rey, eliminatoria en la que estará presente el Cádiz CF.

Después de eliminar al UCAM Murcia en la primera ronda tras ganar en La Condomina (1-3), los gaditanos tienen que volver a la capital murciana para afrontar el siguiente episodio copero. Ahora el rival será el histórico Real Murcia en La Nueva Condomina, actualmente denominado Estadio Enrique Roca.

Un adversario del Grupo II de la Primera RFEF que llega después de superar el Cádiz CF a un contrincante del Grupo IV de la Segunda RFEF.

El Real Murcia - Cádiz se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 20.00 horas y por ahora no será televisado en directo. Esto último podría cambiar en los próximos días.

El calendario del Cádiz CF

Esta eliminatoria a partido único llegará para el Cádiz CF después de visitar en LaLiga Hypermotion al Córdoba (domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas) y antes de recibir al Racing de Santander (domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas).

Por su parte, esta cita llegará en el calendario del Real Murcia después de su cita liguera ante el Alcorcón en el Estadio Enrique Roca y justo antes de su gran derbi en Cartagena. Así se presentará el equipo entrenado ahora por Adrián Colunga, y que tiene en sus filas a jugadores como Pedro León y el excadista Pedro Benito, al enfrentamiento copero a partido único ante el Cádiz CF en la capital murciana.

Más kilómetros tendrán que hacer los amarillos que los pimentoneros durante esa semana.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app