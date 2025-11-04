Suscríbete a
Cádiz - Racing de Santander

Ya hay fecha para la visita a Cádiz del actual líder de LaLiga Hypermotion

LALIGA HYPERMOTION. 17ª JORNADA

La cita liguera entre Cádiz CF y Racing de Santander tendrá lugar en pleno puente festivo

Un calendario que impone respeto

El Cádiz CF tiene un problema muy serio en ataque

El Cádiz CF vuelve a recibir esta temporada al Racing de Santander.
Cádiz

El Cádiz CF sigue conociendo fechas en su calendario. La última anunciada ha sido la correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion, fecha en la que el equipo gaditano recibirá al Racing de Santander, actual líder de LaLiga Hypermotion.

Sin lugar a dudas será una complicada prueba de fuego y tendrá lugar en pleno puente de diciembre. La cita entre gaditanos y montañeses ha sido fijada el domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas. En pleno almuerzo.

Además será uno de los encuentros más esperados de la jornada, pues será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion y el canal Fútbol 2. 

El exigente calendario del Cádiz CF

El Cádiz CF, que fue líder y ahora mismo es el sexto clasificado con 20 puntos (cinco menos que un Racing de Santander que es líder y ha recuperado su mejor versión, tras pasar por un bache de resultados), recibirá al equipo cántabro después de un calendario en el que medirá sus fuerzas con Valladolid (casa), Almería (fuera), Cultural y Deportiva Leonesa (casa) y Córdoba (fuera). Todo ello sin contar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente a un adversario todavía desconocido.

Por su parte, el Racing de Santander jugará en este tiempo frente a UD Las Palmas (fuera), Granada (casa), Burgos (fuera) y Eibar (casa). Un calendario que es complicado en sus salidas a domicilio. Los norteños también tendrán que afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey.

En resumidas cuentas, una interesante cita entre dos equipos históricos que el curso pasado intercambiaron los papeles. El Racing de Santander ganó en Cádiz (0-1) y el Cádiz CF dio la sorpresa en los Campos de Sport de El Sardinero (2-3).

