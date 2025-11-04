El Cádiz CF tiene un problema muy serio en ataque

Este Cádiz CF tiene un problema muy serio en ataque. Nadie esperaba antes de empezar la temporada que la ineficacia ofensiva iba a ser un problema. Más bien parecía que el principal problema iba a estar atrás con una zaga titubeante.

Más de dos meses y medio han transcurrido ya desde el inicio del curso 2025/2026 y la realidad es la contraria a la esperada. El Cádiz CF es un equipo rocoso y bastante fiable en defensa, pero arriba es demasiado previsible y apenas crea peligro.

Nadie podía esperarlo viendo el nivel de algunos de los jugadores que tiene el Cádiz CF en su ataque. Desde el talento de Suso y Ontiveros hasta delanteros con un cierto nombre como Roger Martí y Álvaro García Pascual. Todo ello sin contar a los que aparecen con cuentagotas como Brian Ocampo, las sorpresas como Iuri Tabatadze o los jugadores de futuro como Efe Aghama y De la Rosa, por citar algunos ejemplos. Y sin tener en cuenta aquellos que pueden llegar desde la segunda línea o a balón parado en jugadas de estrategia.

La realidad es que el Cádiz CF es el segundo equipo menos goleado junto al Leganés de Paco López, con nueve dianas encajadas. Únicamente son superados por la UD Las Palmas, con siete tantos recibidos. Ahora bien, también es uno de los equipos que menos goles celebra con once dianas, las mismas que Ceuta y Leganés y Granada. Únicamente superan a Huesca (diez goles) y el colista Zaragoza (seis goles).

Sin lugar a dudas, el equipo de Gaizka Garitano tiene un problema muy serio con el gol. Aunque de ahí se puede sacar una lectura positiva, pues rentabiliza como nadie los tantos que mete. Tanto que sigue en la zona de 'play off' de ascenso a Primera, pierde muy poco (dos partidos de los doce jugados hasta la fecha) y saca muchísimo rendimiento a lo poco que marca.

Los goles del Cádiz CF son de oro esta temporada. ANTONIO VÁZQUEZ

Como ejemplo, con los mismos goles a favor y en contra que el Leganés de Paco López, el Cádiz CF de Gaizka Garitano tiene cinco puntos más que los pepineros, que actualmente ocupan la 13ª posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion, una categoría en la que el Cádiz CF es el sexto clasificado.

Estadísticas ofensivas muy mejorables

Lo preocupante, eso sí, es que salvo la cita en la Copa del Rey ante el UCAM (1-3), al Cádiz CF le está costando muchísimo ver puerta en los últimos encuentros. De hecho en las últimas seis citas ha salido sin marcar en cuatro de ellas. Y de los doce encuentros ligueros disputados, únicamente en dos de ellos celebró más de un gol.

Al Cádiz CF le falta pólvora y lo que es más alarmante: le falta llegar a rematar. Porque al equipo de Gaizka Garitano le cuesta un mundo crear ocasiones. Ni utilizando dos delanteros de inicio, como en Andorra, se observaron cambios. El equipo ha perdido esa chispa y ese acierto que tenía al principio de la temporada.

Si en las seis primeras jornadas siempre marcó, en las seis siguientes el resultado ha sido el contrario. Menos mal que el entramado defensivo sí funciona porque este Cádiz CF tiene un serio problema arriba esta temporada.

Al Cádiz CF le cuesta un mundo generar ocasiones de gol. FRANCIS JIMÉNEZ

«Ofensivamente al equipo le cuesta muchísimo generar», apuntaba Gaizka Garitano al terminar la cita en Andorra. Y apostillaba: «Estamos jugando con jugadores de ataque, pero nos está costando aparecer. La verdad es que necesitamos hacer mucho más en ataque. No está apareciendo prácticamente ningún jugador en ataque y necesitamos esa calidad que se nos presupone».

Mientras tanto, y sin que pueda compararse porque la diferencia entre categorías es enorme, el filial del Cádiz CF se daba un festín y marcaba siete goles, una cifra cercana a los que lleva el primer equipo este curso.