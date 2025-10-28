Reacción a tiempo para no enfadarse (1-3)

El Cádiz de Garitano salvó el trámite en Murcia ante un UCAM que fue muy superior en la primera parte pero que se vino abajo en la reanudación tras dos goles regalados por su portero, que en su haber también le paró un penalti a Diarra, una de las muchas novedades del técnico cadista. La victoria da el pase a la segunda ronda copera tras 90 minutos en los que los amarillo volvieron a incurrir en muchos de esos fallos que caen una y otra vez en Liga. Pese al mala primera mitad, los cadistas supieron reaccionar para evitar el primer enfado gordo de una temporada que sigue caminando en mitad de la tranquilidad de la realidad.

Comenzó la cosa demasiado fácil para el Cádiz en la Vieja Condomina ante un UCAM Murcia que lo primero que hacía era regalarle el primero de la tarde tras un error defensivo del portero local que aprovechó Tabatadze para asistir a Roger, que se estrenaba como goleador esta temporada y, de paso, encarrilaba la eliminatoria para un conjunto de Garitano que realizó bastantes cambios en un once en el que volvía a entrar David Gil. La defensa la formaron Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo y Raúl Pereira; Moussa Diakité y Joaquín González conformaban un centro del campo completado con Iuri Tabatadze, Yussi Diarra y Brian Ocampo, con Roger Martí en la punta del ataque.

Pudo hacer el segundo rápido el Cádiz para sentenciar pero dejó pasar sus oportunidades dando, con ello, alas a un UCAM que se vino arriba a pesar de su mal arranque liguero. El caso es que nada mejor que adelantarse antes de cumplirse el primer minuto de juego para aplacar los ánimos de un UCAM que lo intentó sin éxito con un disparo lejano tras un error de Diakité y poco después con una acción de Alvarito que no llegó a buen puerto para alivio de un conjunto gaditano que comenzaba a creerse que estaba todo hecho sin hacer absolutamente nada.

Y es que era el UCAM Murcia el que tiraba del carro de un partido que el Cádiz quería amortizar antes incluso de meterse en los vestuarios para descansar tras unos 45 primeros minutos en los que, una vez más, no hizo más que contemporizar ante un equipo de Segunda RFEF. Lamentable, la verdad.

Era tal la desgana del equipo amarillo que el UCAM no tuvo otra que estirarse más y más hasta creerse que podía dominar a un equipo que salió a ser dominado pese a la distancia sideral de presupuesto entre una plantilla y otra.

La siguiente fue de nuevo para los universitarios, que volvían a acercarse al empate tras un centro de Pontones que no acertó a rematar con todo para él Aquino en la boca de gol.

No había excusas para los cadistas, que en el 28' de partido veían como los locales se le subían a las barbas tras un penalti más que discutible de Jorge Moreno sobre Alvarito, que se dejó caer nada más sentir un leve agarrón en lo que fue una carga más que legal entre dos rivales. Desde los once metros, el propio Alvarito ponía las tablas en el marcador.

Siguió el UCAM, que no se lo podía creer, creciendo ante un Cádiz que poco a poco se metía en el partido más por vergüenza que por méritos propios. Para más inri, la zaga cadista sufría, al igual que en Liga, con cada centro lateral que si no acababa en gol era por la falta de puntería de los atacantes universitarios.

Se iba la primera parte al descanso cuando llegó la enésima del UCAM, pero en esta ocasión el centro lateral que se comió toda la zaga amarilla al completo, con David Gil a la cabeza, era rematado en el segundo palo por Juanma Bravo, que mandó el balón a los músicos casi que sin creerse la oportunidad manifiesta que acaba de marrar.

La reacción, al filo del descanso, la puso Ocampo, pero el disparo de Brian desde el vértice del área en su clásica jugada no encontró la escuadra de la portería local- Con el empate a un gol se llegaba al descanso para alegría y divertimento de una afición local que volvía a ver un equipo profesional en su estadio.

Diarra falla desde los once metros

La reanudación pudo comenzar muy similar al partido porque el Cádiz pudo adelantarse tras un penalti cometido sobre Diarra, que vio como su lanzamiento desde el punto fatídico era repelido magistralmente por Ackermann. El rechace le llegó a Roger, que envió el balón a las nubes con todo para él.

Se quedó en el vestuario visitante Jorge Moreno, que dejó su lugar en el lateral derecho a Juan Diaz. El canterano se enfilaba en una defensa que seguía dando facilidades al UCAM, eso sí, con el beneplácito de todos sus compañeros de arriba, que no conseguían darle al guion a la lógica.

Cerca del 60' salía Efe Aghama por Diarra y la primera que tuvo el extremo lo intentó para, al menos, alarmar un tanto a un conjunto murciano que seguía dando guerra, mucha guerra.

Poco a poco, los amarillos despertaban y espabilaban por obra y gracia de un zurdazo peligroso que no encontró puerta por poco del georgiano de siempre, un Iuri Tabatadze que no se entendió porque no fue él el responsable del penalti marrado Diarra. O incluso Roger. Puestos a no entender nada, esto tampoco.

Y de héroe a villano volvió a pasar el meta local, que otra vez en una trágica salida de balón de Ackermann volvía a regalarle el balón al Cádiz. Diakité recogía la pelota del arquero local para que le llegase a Tabatadze, que volvía a servir de enlace para que Roger consiguiese su doblete y volviera a adelantar a los suyos.

A continuación, y para rematar el partido, Garitano introdujo un triple cambio dando entrada a Dawda Camara, Ortuño y De la Rosa y acertó de pleno porque liquidó la eliminatoria en el 77' tras una gran asociación dentro del área rival entre Camara y el canterano Juan Diaz que remataba al UCAM con un disparo ajustado al palo corto que celebró de una manera que no gustó en absoluto a la parroquia local y a buena parte de la propia.

Pudo acabar goleando y metiendo el cuarto el Cádiz después de una gran asistencia de Dawda Camara a De la Rosa que el onubense perdonó como poco después lo hiciera Dawda con el encuentro ya finiquitado.

El mejor estado físico, además del paso adelante dado justo después del descanso, desniveló la balanza a favor de un Cádiz que le dio la vuelta al partico como un calcetín después de descorchar de nuevo el tarro de las dudas. Poco a poco, los de Garitano fueron haciéndose con un encuentro que no tuvo que tener la historia que se le dio durante unos primeros 45 minutos que deberán volver a ser examinados por un cuerpo técnico que tuvo que levantar la voz en el descanso para que no se le incendiara el clima los días previos al encuentro liguero en Andorra.

FICHA DEL PARTIDO

UCAM: Ackermann; José Ruiz, Javi Ramírez, Álex Bueno, Omar Jaiteh, Sevila; Juanma Bravo, Urtzi Urcelay; Pontones, Alvarito y Dani Aquino. También jugaron: Ale Marín, Ñito, Pablo Hernández, Ñito y Soto.

Cádiz CF: David Gil; Jorge Moreno (Juan Diaz, 45'), Iker Recio, Pelayo Fernández; Raúl Pereira; Moussa Diakité, Joaquín González (Ortuño, 74'); Iuri Tabatadze (De la Rosa, 74'), Yussi Diarra (Efe Aghama, 59'), Brian Ocampo; y Roger Martí (Camara, 74').

Goles: 0-1: Roger (1'); 1-1: Alvarito (28') (p); 1-2: Roger (69'); 1-3: Juan Diaz (77')

Árbitro: Luis Bestard Servera, Islas Baleares. Amonestó a Pontones.

Incidencias: Vieja Condomina, con cerca de cien espectadores cadistas.

