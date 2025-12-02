Dónde ver Real Murcia - Cádiz: streaming online del partido de la Copa del Rey

El Cádiz CF vuelve a Murcia para seguir disputando la Copa del Rey. Los gaditanos pasarán de jugar en La Condomina a hacerlo en el Estadio Enrique Roca (La Nueva Condomina). Del anterior al actual estadio del histórico Real Murcia.

Después de eliminar a finales del mes de octubre al UCAM en la primera ronda (1-3), ahora toca volver a principios del mes de diciembre a la capital murciana para disputar la segunda eliminatoria frente al Real Murcia. También a partido único en el que se decidirá el vencedor al final de los 90 minutos y, en caso de empate, al final de la prórroga o en la tanda de penaltis.

De un cruce frente a un equipo de la Segunda RFEF a un duelo ante una escuadra de la Primera RFEF. Y todo ello con Gaizka Garitano dando oportunidades a los menos habituales de la plantilla tras ganar en Córdoba en LaLiga Hypermotion (1-2) y a días de recibir en La Tacita de Plata al Racing de Santander, colíder de Segunda (domingo a las 14.00 horas).

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Real Murcia contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Real Murcia y Cádiz CF, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 20.00 horas en el Estadio Enrique Roca (La Nueva Condomina).

Televisión: ¿Qué canal televisará el Real Murcia ante el Cádiz CF?

El encuentro entre Real Murcia y Cádiz CF no se podrá ver en directo por ninguna televisión. Al menos por ahora y salvo que se comunique lo contrario en las próximas horas.

A diferencia de lo que sucede con la competición liguera en el fútbol profesional, todos los encuentros de la Copa del Rey no se televisan en directo.

El encuentro de la primera ronda del 'Torneo del KO' ante el UCAM Murcia en La Condomina se pudo seguir en 'streaming' a través de internet.

Internet: ¿Cómo seguir el Real Murcia - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Real Murcia - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.