El Cádiz CF resiste y recupera el pulso (1-2)

El Cádiz CF supo jugar sus tiempos y recuperó el pulso en el derbi de Córdoba con una nueva victoria (1-2). Un nuevo triunfo que se había atragantado desde hace seis jornadas en LaLiga Hypermotion. Desde el ya lejano 12 de octubre.
Los gaditanos ganaron de nuevo y lo hicieron sin sus estrellas, con un cambio de sistema y asestando un par de mazazos al llegar del intermedio. Luego resistiendo para volver al 'play off' de ascenso (a la espera del Castellón). Esa zona de la que no han estado demasiado tiempo alejados.
Lo peor, porque todo no podía ser bueno, fue la lesión de Bojan Kovacevic. Habrá que ver el alcance.
Sorprendió muchísimo Gaizka Garitano. No por el cambio de dibujo, pues el 4-4-2 se esperaba después de la última cita liguera ante la Cultural y Deportiva Leonesa, pero sí por la alineación. Al entrenador vasco le dio por cambiar todo el frente de ataque de su equipo. En parte por las bajas obligadas y en parte también para tratar de buscar otras fórmulas.
Así volvieron al once titular De la Rosa y Brian Ocampo en las bandas, dejando la responsabilidad ofensiva a Roger Martí y Dawda Camara, que fue la gran sorpresa. Se quedaba Álvaro García Pascual en el banquillo sin motivo aparente. Tampoco entraban Iuri Tabatadze ni Efe Aghama, además del lesionado Suso, ausente junto a Ontiveros, los dos jugadores llamados a liderar este Cádiz CF.
La quinta modificación llegó en la sala de máquinas, con Moussa Diakité junto a Sergio Ortuño por el excordobesista Yussi Diarra, que no termina de asentarse. De ahí hacia atrás el míster no tocó nada frente a un Córdoba que salió casi con lo previsto, incluido Carlos Albarrán en el lateral izquierdo.
Si algún equipo salió enchufado y con hambre fue el Córdoba. Las numerosas bajas (hasta media docena) parecían no pasar factura a los blanquiverdes, que muy pronto hicieron trabajar a Víctor Aznar. Dos minutos se habían jugado cuando el guardameta brasileño fue poco ortodoxo para sacar la ocasión de Pedro Ortiz, pero lo hizo. No empezar perdiendo tras salir de los vestuarios era fundamental para creer y crecer.
Un exceso de ímpetu blanquiverde que llevó a Kevin Medina a empujar en un lance a Iza, que acabó estampado en el banquillo local y con una herida en el tabique nasal. Mensaje: no se iba a regalar nada.
Los primeros escarceos del Cádiz CF en el área rival llegaron por medio de Dawda Camara, pero el excadista Álex Martín y Carlos Albarrán salieron al rescate del guardameta Iker Álvarez. Ahí el equipo amarillo (esta vez de azul) ya había logrado contener a los hombres de Iván Ania, otro excadista.
No es que estuviese incomodando el Cádiz CF al Córdoba CF, ni muchísimo menos, pero al menos no lo pasaba del todo mal. De hecho los intentos locales fueron lejanos y no vieron puerta. Dalisson en un par de ocasiones, Álex Martín, Kevin Medina y Jacobo González no enfocaron bien cuando trataron de batir a Víctor Aznar. Los visitantes, dentro de lo que caben, mantenían el tipo, aunque con el balón en los pies poco o nada se esperaba.
Porque podía pasarlo bastante peor, como así fue. De hecho tuvo que volver a pedir la ayuda de Víctor Aznar para mandar a córner un chut de Pedro Ortiz, quien más cerca se quedaba del gol. El equipo cordobés intimidaba y el Cádiz CF volvía a sufrir. ¡Qué remedio!
Lo mejor es que quedó en un intento. Fue lo más positivo para un Cádiz CF ordenado, pues poco había que comentar si se trataba de buscar la puerta contraria. Con decir que un centro de Iza al que no llegó De la Rosa fue la opción más destacada...
La reanudación soñada
Todo cambió en unos segundos, los que se habían disputado del segundo periodo. Un balón ganado por Dawda Camara lo centró Mario Climent, tocó en Sergio Ortuño y acabó en la cabeza de De la Rosa, que de perfecto remate la puso en el fondo de las mallas. El partido se ponía de cara (0-1), aunque quedaba toda una vida por delante.
Roger Martí pudo aumentar poco después la ventaja, pero se quedó en un casi ante un Córdoba CF aturdido que tiraba de los disparos lejanos de Pedro Ortiz como único remedio.
Pero para zapatazo el de Moussa Diakité, que puso el esférico donde están las telarañas para colocar el 0-2 en el 54'. Todo ello con un ritmo vertiginoso que se volvió en contra cuando había que parar. Entonces trenzó el equipo de Iván Ania una notable jugada que acabó definiendo Dalisson con el 1-2. Ni dos minutos le duró la tranquilidad a los chicos de Gaizka Garitano.
Una intranquilidad que fue en aumento cuando Bojan Kovacevic pidió el cambio. El central serbio se marchaba en camilla, la preocupación era palpable y Jorge Moreno entraba en su lugar. Además entraba Joaquín González por Dawda Camara. Garitano quería hacerse fuerte en el medio. Es lo que tocaba.
Fue entonces cuando Sergi Guardiola, ya en el terreno de juego, se inventó una de esas acciones que casi nunca se le vieron en el Cádiz CF para quedarse cerca del empate. Un paradón de Víctor Aznar lo evitó. Otra vez el brasileño. La media horita que quedaba por jugar iba a ser de traca. Después, sin embargo, no fue para tanto por el buen trabajo de los cadistas.
Córdoba CF 1 Cádiz CF 2
FICHA TÉCNICA
Córdoba CF:
Iker Álvarez - Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes, Carlos Albarrán (Juan María Alcedo, 58') - Isma Ruiz, Pedro Ortiz (Théo Zidane, 82') - Jacobo González, Kevin Medina, Dalisson (Sergi Guardiola, 58') - y Adri Fuentes (Obolskii, 73').
Cádiz CF:
Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic (Jorge Moreno, 64'), Iker Recio, Mario Climent - De la Rosa (Iuri Tabatadze, 71'), Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Brian Ocampo - Roger Martí (Álvaro García Pascual, 71') y Dawda Camara (Joaquín González, 64').
Goles:
0-1: De la Rosa (46'); 0-2: Moussa Diakité (54'); 1-2: Dalisson (56').
Árbitros:
Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Raúl Martín González Francés, adscrito al colegio grancanario de árbitros. Vieron la cartulina amarilla los locales Carlos Albarrán y Pedro Ortiz, y los visitantes Kovacevic, Mario Climent,
Incidencias:
Notable entrada en el Bahrain Victorious - Nuevo Arcángel de Córdoba. Presencia de seguidores del Cádiz CF en la grada visitantes del estadio cordobés.
El refresco llegó arriba con Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual. Precisamente fue el georgiano el que hizo trabajar a Iker Álvarez al lanzar una falta provocada por Brian Ocampo junto al vértice del área.
Con los blanquiverdes volcados pudo matar a la contra Álvaro García Pascual. No lo hizo, pero el Cádiz CF resistió como lo hizo en La Rosaleda para volver a ganar y recuperar el pulso. Incluso sufriendo por un gol anulado a Obolskii que no subió al marcador por una falta de Jacobo González a Iker Recio.
