Cádiz Cf

Suso, un mes y pico de baja

La estrella cadista se lesiona y deja al equipo sin guía todo lo que queda de año

Garitano se cita en Córdoba

Suso, en un entrenamiento. ccf
Alfonso Carbonell

Cádiz

Pues lo que faltaba. Suso, capitán y estrella de este triste Cádiz CF, estará en la enfermería un mes y pico producto de una lesión que este viernes ha dado a conocer su entrenador, Gaizka Garitano.

El jugador gaditano sufre una rotura de fibras en los isquios y se despide del año 25 para lamento de una afición que a buen seguro tampoco podrá ver este domingo en Córdoba a su otra estrella, Javier Ontiveros, que «sigue con sus molestias y no ha podido entrenar con normalidad esta semana», dijo su entrenador.

Además, el Cádiz CF tampoco ha evitado las fiebres propias de la época en la que se ha entrado ya que ha habido un par de jugadores que no han entrenado durante la semana «y que llegarán justitos al partido», mencionó un Garitano que afronta el derbi del Arcángel sin sus dos mejores jugadores.

