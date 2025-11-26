El Córdoba llega en cuadro a su cita ante el Cádiz CF

Con muchas y notables bajas espera el Córdoba al Cádiz CF el próximo domingo en el Estadio Nuevo Arcángel (18.30 horas). Ausencias de importante relevancia para un equipo que sigue progresando y ya ha conseguido empatar a puntos (21) y adelantar en la clasificación a un Cádiz CF en horas bajas.

Iván Ania, actual entrenador del Córdoba y en su día jugador del Cádiz CF, no podrá contar ante los gaditanos con cinco de sus diez jugadores más utilizados.

La defensa cordobesista es uno de las parcelas más golpeadas por las bajas. Sin ir más lejos, los centrales Rubén Alves (sancionado) y Fomeyem (lesionado) estarán ausentes, como también lo estará el lateral izquierdo Vilarrasa (lesionado). Unas bajas, las de los centrales, que tuvieron que ser ocupadas en Granada por Álex Martín (exjugador del filial del Cádiz CF que llegó a debutar en Primera con el primer equipo gaditano) y Xavi Sintes. En el lateral izquierdo puede empezar el reconvertido Carlos Albarrán o el ya recuperado Juan María Alcedo.

A estas bajas se suman las del extremo Carracedo y el centrocampista Requena, quienes recibieron la cartulina amarilla en Los Cármenes ante el Granada y tendrán que cumplir ciclo de amonestaciones frente a los gaditanos. Esto hará que Theo Zidane gane enteros en la sala de máquinas, mientras que Jacobo podría ser el elegido en la banda derecha del ataque.

Más ausencias

Una nómina de bajas que se completa con otras ausencias como las del también lesionado Diego Bri, el gran revulsivo del Córdoba CF en las últimas semanas, y Adilson. Este último todavía no ha podido estrenarse esta temporada.

Sin lugar a dudas, demasiados inconvenientes frente a un Cádiz CF que llegó con casi toda su plantilla disponible, a excepción de Fali, a la cita ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Eso sí, con jugadores como Ontiveros que están muy lejos de su mejor nivel.