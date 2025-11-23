Garitano: «No se puede salir al campo como lo hemos hecho»

Chico cabreo el que tenía Gaizka Garitano tras una nueva derrota de su equipo en Carranza, sobre todo porque su equipo salió al terreno de juego como el que sale a andar una mañana de domingo por la Playa Victoria. Algo que criticó con muchísima dureza el entrenador cadista, aunque en ocasiones relativizando una cuestión que según al vasco «le pasa a muchos equipos».

Con todo, Garitano reconocía lo evidente: «Hemos empezado muy mal. El equipo no tenía energía ni actitud. El primer tiempo ha sido el peor desde que yo estoy aquí. Falta de agresividad e intensidad. No se puede permitir ese primer tiempo, nos ha faltado intensidad, no hemos ganado un solo duelo. Luego en la segunda parte hemos mejorado pero no hemos tenido suerte».

El vasco ensalzaba la segunda parte en la que su equipo tuvo oportunidades de mar pero obviando que el rival las tuvo de todos los colores para sentenciar. «En la segunda parte hemos jugado con dos puntas, la entrada de Roger ha sido muy buena. En la primera parte en cuanto al ataque con y sin balón no tenía energía ni intensidad. En Segunda División hemos jugado con intensidad y hemos podido levantar el partido porque hemos generado muchas ocasiones. No se puede salir al campo como lo hemos hecho hoy«, volvía a decir en referencia al inicio del partido.

«Nos está faltando capacidad en duelos e intensidad. La energía que solemos transmitir no se ha visto. Me voy preocupado porque no hemos sido nosotros en esa primera parte. Solemos ser un equipo con buena actitud, como se ha visto en la segunda parte. Me voy disgustado porque muchas veces puedes estar peor o mejor pero si no ganas un duelo no haces nada», apuntaba Garitano.

«Ontiveros no está bien físicamente»

Garitano volví a recordar la mejoría de su equipo tras el tiempo de asueto. «En la segunda parte el equipo ha sido lo que tiene que ser pero en la primera ni mucho menos. La sensación que nos queda es la frialdad con la que hemos comenzado el partido, no entiendo esa frialdad. Ha arrancado el partido y hemos concedido dos corners, dejando botar el balón delante del portero. Siempre hemos sido un equipo ordenado y a nivel de intensidad».

Cuestionado por la falta de minutos de Ontiveros, Garitano apuntaba que el futbolista «no está bien físicamente. Tiene problemas de pubis y lo pongo en el campo todo lo que puedo. En eso no soy sospechoso, pero ni siquiera entrena durante la semana«.

