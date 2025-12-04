Pedro Benito, la única buena noticia copera para los cadistas de bien

Hay que ser cenutrio o profundo desconocedor de la historia cadista para airearle impotencias a un chaval que ha vestido los colores del Cádiz CF tras llorarlos desde la grada cuando su padre era director deportivo y auténtico artífice de la resurrección del otro submarino amarillo español, ese al que Alberto Benito llegó a finales de los 90 como futbolista en Segunda B y que, poco después y desde los despachos, fue el director deportivo encargado de sacar al equipo del pozo de la Segunda B y llevarlo a Primera División tras ascender en Chapín. Al tiempo, y con la venta del club llevado a cabo por Muñoz a Baldasano, abandonó la entidad cadista para hacer una carrera de lo más exitosa.

Pasaron los años y su hijo, Pedro, nacido en el 2000 en Cádiz y cadista de nacimiento, le dio -además de por estudiar y convertirse en un influyente 'youtuber' practicando ejercicios físicos en tiempos de pandemia- por hacer lo que hizo su progenitor, jugar al fútbol. Y al chaval no le está yendo nada mal dado que debutó en Primera con el Cádiz CF, de donde ha pasado a seguir disfrutando del fútbol en los siguientes equipos: San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Albacete y ahora el histórico Murcia.

Y ha sido precisamente en el equipo pimentonero donde ha disfrutado de poder enfrentarse al equipo de su vida, como él mismo dice orgulloso cada vez que le preguntan. Qué menos, si su ídolo es Lucas Lobos, ese argentino que trajo su padre a Carranza para hacer las delicias del cadismo.

Días antes del choque ante el Cádiz fue preguntado si celebraría el gol ante el equipo de su vida, a lo que contestó con meridiana sensatez que «claro porque los goles se celebran». Y vamos que lo celebró. Tanto el gol como el pase copero, todo un logro para un equipo como el Murcia, que lucha por salir del pozo que tantos disgustos le dio a su padre.

Pedro Benito anotó el 2-0 que encarrilaba para el Murcia la clasificación y eso no gustó a unos pocos cadistas desplazados a la Nueva Condomina, que desde la grada le afearon su simpática y desbordante alegría con gritos de 'tú no eres de Cádiz', algo al que el chaval no le dio importancia y hasta entendió como gajes del oficio.

Al término del encuentro fue entrevistado por Radio Marca. «Ahora estoy reventado después del partido por la descarga de emociones; ha sido super especial. Y sí, he cumplido la ley del ex, ya me lo venían diciendo que si gol, que si iba a celebrar... y se ha cumplido».

A Pedro le dio «una ilusión tremenda» enterarse de que se iba a enfrentar a su exequipo y se noto en la motivación que tuvo durante toda la noche. Al rubio jugador se le conoció, especialmente entre los más jóvenes, por su hiperactividad en las redes en tiempos de pandemia, algo que hizo incluso que un paseo por la playa de Valdelagrana le parasen un grupo de chavales para hacerse una foto con él haciendo de fotógrafo su propio padre, antaño ídolo del cadismo. Esa trayectoria como 'youtuber' le pesa un tanto en el fútbol, algo a lo que él resta importancia desde, de nuevo, la sensatez. «Quizá me podría haber ganado mejor la vida a corto plazo con las redes, pero sacrifiqué lo económico por mi sueño verdadero, que es jugar al fútbol».

Con el pase del Murcia y con el gol de Pedro, el cadismo de bien se fue a la cama algo menos cabreado ya que siempre es bueno alegrarse de lo que hace un paisano.