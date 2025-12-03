Pedro Benito «claro» que celebraría un gol ante el club de su vida

Este miércoles el Cádiz se enfrenta a un pequeño delantero que ya debutó con su camiseta y el Primera División. Fue en el polémico encuentro ante el Valencia unos días después de caer ante el Rayo en Vallecas y de que se incendiara el vestuario amarillo tras una salida nocturna por Madrid que no tenía visto bueno del entrenador Álvaro Cervera pero que fue consentida por el presidente Manuel Vizcaíno. Aquel incidente fue el principio del fin de la banda.

Los castigados fueron el Choco Lozano, Marcos Mauro, Sobrino, Akapo, Andone y Quezada. Todos ellos vieron el encuentro ante los ches desde el palco de autoridades minutos después de que se viviera en el vestuario una acalorada discusión entre el máximo dirigente y el técnico en el que no llegaron a las manos por poco. Y es que Vizcaíno, tan pronto como vio la convocatoria plagada de canteranos y sin entrar en ella los del primer equipo que se escaparon a la noche capitalino, bajó raudo y veloz a los vestuarios alzando la voz y dirigiéndose a un entrenador que para no llegar a mayores pidió que le dejase salir de los mismos y evitar una confrontación que pudo ser más desagradable aún de lo que fue.

Aquel encuentro ante el Valencia se jugó en Carranza el 2 de octubre del 21 y se convirtió en todo un regalo para varios canteranos que vivieron el sueño de jugar en Primera, entre ellos, Pedro Benito, que salió en la segunda parte de un encuentro que acabó en tablas (0-0). Junto al hoy delantero del Real Murcia se dejaron ver insólitamente por el once Osmajic, Martín Calderón o el también canterano Chapela.

De aquello ya ha llovido y el hijo del mítico director deportivo cadista Alberto Benito no terminó de consolidarse en el club al que él llama de su vida dado que siendo un crío su padre fue el artífice traer a Cádiz a Lucas Lobos, el ídolo del joven youtuber nacido en Cádiz en marzo del 2000.

«Estamos con la intención de ganar», avisa en Onda Regional Murcia Pedro Benito, que refleja el optimismo de su equipo en unos momentos muy buenos de resultados puesto que llegan a la cita con el Cádiz tras ganar 2-1 al Alcorcón y colocarse quintos en su grupo de la Primera RFEF.

«Nosotros estamos muy ilusionados y ojalá la gente que vaya al campo vaya con la misma ilusión que nosotros porque que tengan claro que vamos con muchísimas ganas», insiste el delantero gaditano.

«Para mí es un partido súper especial porque nunca he jugado contra el Cádiz; es el equipo de mi ciudad, de mi vida y del sitio donde nací. Mi padre también jugó en el Cádiz y creo que son pocas las generaciones que han hecho eso, pero bueno, ahora me debo al Murcia, que también quiero que sea el equipo de mi vida. Claro que tiene una connotación este partido porque he crecido siendo cadista, de ir todos los domingos al fútbol con mi padre; a los ascensos, a los play off, o salir llorando del campo porque no se conseguían», recuerda siempre con un tono alegre y positivo de una vida que sabe vivir desde la felicidad de la juventud.

Al ser preguntado el motivo de su ascendencia gaditana al ser su progenitor madrileño, explicó: «Mi padre no es de Cádiz, pero desde siempre nos trasladó ese sentimiento cadista tanto a mi hermano como a mí; sí que es verdad que después hemos ido de un sitio para otro pero él siempre se ha preocupado de mantener ese vínculo, tanto que cuando estábamos en Almería o Swansea volvíamos cada vez que podíamos; recuerdo que para los 'play off' contra el Hércules nos fuimos para verlo o contra el Real Unión lo vimos por la tele. Siempre, y gracias a mi padre, hemos tratado de mantener ese vínculo con el Cádiz. Ser gaditano engancha y eso lo que sabe todo el mundo que es de allí», comenta con orgullo.

Por supuesto, no se libró de la pregunta típica a un ex. Y como hombre ya hecho y derecho y que va por la vida con la sonrisa en la boca contestó como se merece ese tipo de personalidad. «Yo siempre digo que los goles se celebran. De hecho, hace un año lo celebré ante el San Fernando, otro club al que le tengo un cariño increíble; y obviamente si le meto al Cádiz, con todo el dolor de mi corazón entre comillas, lo celebraré», dice con la sensatez, el humor y la caballerosidad que también ha heredado de su padre, Alberto Benito. «No me saldría no celebrarlo», repite un jugador que está «muy contento y feliz por encajar tan bien en Murcia».