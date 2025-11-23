Suscríbete a
ABC Premium
Cádiz
Cádiz
  • Efe Ugiagbe (12')
1
2
Cultural
Cultural
  • Matia Barzic (20'),
  • Manu Justo (36')

LaLiga Hypermotion. Jornada 15 Domingo 23/11 16:15h. Árbitro Carlos Muñiz Muñoz. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Cultural Leonesa

Un Cádiz CF menor sigue a la deriva (1-2)

LALIGA HYPERMOTION. 15ª JORNADA

La Cultural Leonesa muestra en el primer periodo las enormes carencias de un equipo bloqueado, nervioso y aturdido con un soberano repaso

El equipo trata de reaccionar tras el descanso, pero Suso falla un penalti y las últimas ocasiones se quedan sin premio por el acierto de Édgar Badía

Cádiz - Cultural Leonesa: resumen, resultado y goles (1-2)

Las alineaciones del Cádiz - Cultural Leonesa

Suso marró un penalti al empezar la segunda mitad.
Suso marró un penalti al empezar la segunda mitad. ANTONIO VÁZQUEZ
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No debe estar especialmente entusiasmado el cadismo cuando Juan Cala anunció hace unos días que ya pensaba en la renovación de Gaizka Garitano. No tiene el entrenador vasco toda la culpa de la actual situación, pero el equipo está perdido, bloqueado y aturdido. Ya ni la solvencia defensiva ni las paradas de Víctor Aznar salvan la papeleta.

El Cádiz CF fue un juguete en las manos de la Cultural Leonesa durante la primera mitad. Los leoneses parecían por momentos el Milan de Sacchi o el Barça de Pep. Y en la segunda, cuando parecía que podía llegar la reacción, Suso marró un penalti.

Al final, y aunque los visitantes pudieron matar y no lo hicieron, ni con ímpetu se salvó un punto. Édgar Badía lo evitó con una actuación sensacional.

Gaizka Garitano optó por mover el árbol para ver si así se podía sacar algo más. Cinco encuentros sin ganar y cuatro sin marcar eran demasiados. Y en esas circunstancias hizo hasta cinco cambios, entrando de nuevo jugadores como Iza, Bojan Kovacevic, Sergio Ortuño y Tabatadze. Junto a ellos la sorpresa de ver de nuevo a Efe Aghama sobre el once titular. Todos más Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent, Yussi Diarra, Suso y Álvaro García Pascual para empezar la contienda.

Medio equipo diferente al que perdió con contundencia en Almería. Así salían del once titular Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Moussa Diakité, De la Rosa y Brian Ocampo.

Sin el excadista Sobrino de vuelta, la Cultural y Deportiva Leonesa también tenía en Cádiz las bajas de Satrústegui, Bicho y Paraschiv. Así pues, 'Cuco' Ziganda' empezaba con Édgar Badía, Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula, Luis Chacón, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Con nervios empezó la cita. Tantos que la 'Cultu' puso un balón en el área del Cádiz CF y Víctor Aznar tuvo que hacer un despeje poco ortodoxo porque ni él ni Bojan Kovacevic acertaron a despejar de primeras.

Los norteños salieron al césped sin ningún temor y apretando al Cádiz CF. Querían jugar la carta de las dudas amarillas. Ya habían ganado en Santander y Valladolid, e incluso goleado en Zaragoza, así que optaron por no cambiar el guion en La Tacita de Plata. La apuesta visitante era valiente y muy decidida.

Las mejores sensaciones en las filas amarillas partían de las botas de Mario Climent, que empezó recordando al de la temporada pasada. Aunque fue por la otra banda por donde llegó el gol. Una combinación entre Suso e Iza (ex de la Cultural) lo acabó mandando a la red Efe Aghama, que se encontró el balón suelto tras el despeje fallido de Thiago Ojeda. Era el minuto doce. Acierto de Garitano con su titularidad. O eso parecía en ese momento.

Efe Aghama marcó el gol del Cádiz CF.
Efe Aghama marcó el gol del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Más de un mes se había llevado el Cádiz CF sin marcar en LaLiga Hypermotion. Desde aquel gol de Ontiveros que poco sirvió ante el Burgos hasta ahora. El equipo se quitaba un peso de encima y eso le hacía crecer y creerse más fuerte. Así llegó otra acción de Suso por la derecha que, tras otro rechace, Sergio Ortuño la mandó cerca de la portería tras empalar el cuero de primeras desde la frontal del área.

Alegría efímera

Pero la tranquilidad no era absoluta. La Cultural Leonesa proponía un encuentro de ida y vuelta, y Lucas Ribeiro se quedaba a un palmo de devolver el empate al electrónico. No estaban muertos los leoneses. Y tanto que no lo estaban porque Víctor Aznar tuvo que aparecer de nuevo y a la tercera casi consecutiva llegó el empate en el 20' (1-1).

De nuevo falló el Cádiz CF en las marcas a balón parado. Esta vez el magnífico balón puesto por Mboula desde la esquina lo remató de manera impecable con la testa el joven Barzic. El portero cadista se la vio encima y no pudo reaccionar.

Mal, muy mal sentó el gol de Barzic a un Cádiz CF que no estaba cómodo sobre el rectángulo de juego. Si se libró el Cádiz CF del 1-2 fue por una falta de Manu Justo sobre Sergio Ortuño antes del gol de Luis Chacón. El gol se anulaba, pero las sensaciones eran malísimas. El equipo estaba bloqueado, impreciso y cada vez más nervioso. Los pitos ya sonaban cuando Víctor Aznar evitó el tanto de Mboula. Después se quedó cerca Selu Diallo del tanto con un remate franco desde la frontal.

Que fuese la cita en tablas era puro milagro. El repaso era tan soberano que no podía extrañar que llegase la remontada en cualquier momento. Y llegó con un pase medido de Lucas Ribeiro que Manu Justo mandó a la red (1-2) para desesperación del cadismo.

Garitano, que ya había dejado claro minutos antes que iba a hacer un par de cambios, apostó por Moussa Diakité y Brian Ocampo por Yussi Diarra y Tabatadze en el 38'. Ni esperó al descanso el vasco porque el desastre era evidente. La pitada al volver a los vestuarios era monumental. Y muy merecida.

El Cádiz CF perdió ante la Cultural Leonesa (1-2).
El Cádiz CF perdió ante la Cultural Leonesa (1-2). ANTONIO VÁZQUEZ

Cambio de sistema

Cambiar el sistema fue la siguiente y acertada apuesta de Gaizka Garitano. Con Roger Martí y sin Efe Aghama sobre el césped, dos puntas ponía en liza el míster y la verdad es que empezó avisando. Apenas se llevaban unos segundos cuando un centro medido de Suso lo remataba Álvaro García Pascual al poste.

No paró ahí el asedio. El delantero malagueño buscó el gol desde la lejanía y se encontró con Édgar Badía. Dos remates en dos minutos, más que en muchísimo tiempo. Al menos había esperanza en el cambio.

Y así llegó un penalti de Rodri Suárez, que trabó a Roger Martí tras un envío de Brian Ocampo. El problema es que Suso, que debe marcar diferencias, no lo hizo y Édgar Badía paró la pena máxima sin dar una segunda opción.

Cádiz CF 1 Cultural Leonesa 2

LaLiga Hypermotion. 15ª Jornada

  • Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Sergio Ortuño (Ontiveros, 76'), Yussi Diarra (Moussa Diakité, 38') - Iuri Tabatadze (Brian Ocampo, 38'), Suso, Efe Aghama (Roger Martí, 46') - y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 68').
  • Cultural y Deportiva Leonesa: Édgar Badía - Iván Calero (Víctor García, 80'), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo - Thiago Ojeda, Selu Diallo - Mboula (Yayo, 60'), Luis Chacón, Lucas Ribeiro (Rafa Tresaco, 60') - y Manu Justo (Diego Collado, 80').
  • Goles: 1-0: Efe Aghama (12'); 1-1: Barzic (20'); 1-2: Manu Justo (37').
  • Árbitros: Carlos Muñiz Muñoz, del comité aragonés, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Raúl Martín González Francés, adscrito al colegio grancanario de árbitros. Vieron cartulina amarilla el local Iker Recio y el visitante Thiago Ojeda.
  • Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion. 14.210 espectadores en el Estadio del Cádiz CF, con presencia de seguidores visitantes en las gradas. Carlos Coello hizo el saque de honor antes de empezar el encuentro entre gaditanos y leoneses. Estuvo acompañado de Adriana Martínez. También se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas siendo víctimas de la violencia machista.

El fallo del penalti fue una losa tan importante que igualó las fuerzas. Apenas diez minutos había durado la efervescencia amarilla. Las pérdidas empezaron a ser una constante y la 'Cultu' tomó de nuevo el cuero. Ahí tuvo que aparecer otra vez Víctor Aznar.

Roger Martí mantenía las vibraciones con un chut a bocajarro que el portero catalán salvaba 'in extremis'. Después entraba Dawda Camara, pero cada contra era un auténtico sufrimiento. Así pudieron matar Luis Chacón, Rafa Tresaco y Manu Justo al Cádiz CF en un par de ocasiones, pero la puntería y el poste lo evitaron.

Javi Ontiveros por Sergio Ortuño fue la última bala en la recámara de Garitano, aunque la penúltima la tuvo Dawda Camara y no entró (o eso parece) por los reflejos felinos de Édgar Badía, que volvió a aparecer en el último suspiro. Cuando todo sale mal...

Mirar al 'play off' de ascenso es hoy por hoy una auténtica utopía.

Icono
Final del partido, Cádiz 1, Cultural Leonesa 2.
90'+5'Icono
Final segunda parte, Cádiz 1, Cultural Leonesa 2.
90'+5'Icono
Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
90'+4'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Edgar Badia.

90'+4'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Moussa Diakité (Cádiz) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
90'+2'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Edgar Badia.
90'+2'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Roger Hinojo.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.

90'Icono
Falta de Yayo González (Cultural Leonesa).
90'Icono
Roger Martí (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
87'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Roger Hinojo.
86'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Roger Martí (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área.

84'Icono
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
82'Icono
Diego Collado (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
82'Icono
Falta de Mario Climent (Cádiz).
82'Icono
Falta de Rafa Tresaco (Cultural Leonesa).

82'Icono
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
81'Icono
Cambio en Cultural Leonesa, entra al campo Diego Collado sustituyendo a Manu Justo.
81'Icono
Cambio en Cultural Leonesa, entra al campo Víctor García sustituyendo a Iván Calero.
80'Icono
Falta de Manu Justo (Cultural Leonesa).

78'Icono
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
79'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
77'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Javi Ontiveros sustituyendo a Sergio Ortuño.
76'Icono
Remate fallado por Roger Martí (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.

76'Icono
Remate parado. Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde la banda izquierda.
74'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Mario Climent.
74'
Rafa Tresaco (Cultural Leonesa) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Manu Justo.
72'Icono
Remate fallado por Luis Chacón (Cultural Leonesa) remate con la izquierda desde el centro del área.

71'Icono
Remate fallado por Moussa Diakité (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
70'Icono
Falta de Thiago Ojeda (Cultural Leonesa).
70'Icono
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
70'Icono
Remate fallado por Dawda Camara (Cádiz) remate con la izquierda escorado desde la izquierda sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Roger Martí después de un pase en profundidad.

69'
Se reanuda el partido.
69'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Dawda Camara sustituyendo a Álvaro García Pascual.
69'
El juego está detenido debido a una lesión Iker Recio (Cádiz).
68'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Roger Martí (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.

68'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Roger Hinojo.
66'Icono
Falta de Rafa Tresaco (Cultural Leonesa).
66'Icono
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
66'Icono
Remate rechazado de Manu Justo (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rafa Tresaco.

65'Icono
Remate rechazado de Rafa Tresaco (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área.
65'Icono
Remate parado. Luis Chacón (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
63'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Yayo González.
63'Icono
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Luis Chacón (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área.

62'Icono
Manu Justo (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en campo contrario.
62'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).
61'Icono
Cambio en Cultural Leonesa, entra al campo Rafa Tresaco sustituyendo a Jordi Mboula.
61'Icono
Cambio en Cultural Leonesa, entra al campo Yayo González sustituyendo a Lucas Ribeiro Costa.

60'Icono
Falta de Roger Hinojo (Cultural Leonesa).
60'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
59'Icono
Remate rechazado de Jordi Mboula (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Iván Calero.
58'Icono
Remate parado. Manu Justo (Cultural Leonesa) remate de cabeza desde el centro del área.

57'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Bojan Kovacevic.
56'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
56'Icono
Lucas Ribeiro Costa (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).

54'Icono
Iván Calero (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'Icono
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
52'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Iván Calero.
51'
¡Penalti fallado!Suso (Cádiz) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la izquierda parado.

50'
Penalti cometido por Rodri Suárez (Cultural Leonesa) tras una falta dentro del área.
50'
Penalti a favor del Cádiz. Roger Martí sufrió falta en el área.
47'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Álvaro García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moussa Diakité.
46'
Álvaro García Pascual (Cádiz) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.

Icono
Empieza segunda parte Cádiz 1, Cultural Leonesa 2.
45'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Roger Martí sustituyendo a Efe Ugiagbe.
45'+4'Icono
Final primera parte, Cádiz 1, Cultural Leonesa 2.
45'+3'Icono
Remate fallado por Moussa Diakité (Cádiz) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

45'+3'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Thiago Ojeda.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'+1'Icono
Jordi Mboula (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'Icono
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).

44'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Jordi Mboula.
42'Icono
Manu Justo (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'Icono
Falta de Mario Climent (Cádiz).
41'Icono
Remate parado. Selu Diallo (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área.

40'Icono
Lucas Ribeiro Costa (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'Icono
Falta de Moussa Diakité (Cádiz).
38'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Moussa Diakité sustituyendo a Youssouf Diarra.
38'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Brian Ocampo sustituyendo a Iuri Tabatadze.

37'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Cultural Leonesa 2. Manu Justo (Cultural Leonesa) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
36'Icono
Remate fallado por Selu Diallo (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área.
34'Icono
Jordi Mboula (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).

32'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jordi Mboula (Cultural Leonesa) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lucas Ribeiro Costa.
30'Icono
Falta de Manu Justo (Cultural Leonesa).
30'Icono
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'Icono
Thiago Ojeda (Cultural Leonesa) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

28'Icono
Falta de Thiago Ojeda (Cultural Leonesa).
28'Icono
Efe Ugiagbe (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
25'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Álvaro García Pascual intentó un pase en profundidad pero Youssouf Diarra estaba en posición de fuera de juego.
24'Icono
Falta de Jordi Mboula (Cultural Leonesa).

24'Icono
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
23'Icono
Roger Hinojo (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
21'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Cultural Leonesa 1. Matia Barzic (Cultural Leonesa) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

20'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Victor Aznar.
19'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Iuri Tabatadze.
17'Icono
Remate fallado por Lucas Ribeiro Costa (Cultural Leonesa) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thiago Ojeda.
16'Icono
Remate fallado por Sergio Ortuño (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha.

16'Icono
Falta de Selu Diallo (Cultural Leonesa).
16'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
14'Icono
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
14'Icono
Selu Diallo (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.

13'Icono
¡Gooooool! Cádiz 1, Cultural Leonesa 0. Efe Ugiagbe (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área.
12'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Rodri Suárez.
10'Icono
Falta de Thiago Ojeda (Cultural Leonesa).
10'Icono
Efe Ugiagbe (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

9'Icono
Manu Justo (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'Icono
Falta de Iker Recio (Cádiz).
8'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Rodri Suárez.
3'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Iza Carcelén.

1'Icono
Corner,Cultural Leonesa. Corner cometido por Victor Aznar.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app