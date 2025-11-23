Un Cádiz CF menor sigue a la deriva (1-2)

No debe estar especialmente entusiasmado el cadismo cuando Juan Cala anunció hace unos días que ya pensaba en la renovación de Gaizka Garitano. No tiene el entrenador vasco toda la culpa de la actual situación, pero el equipo está perdido, bloqueado y aturdido. Ya ni la solvencia defensiva ni las paradas de Víctor Aznar salvan la papeleta.

El Cádiz CF fue un juguete en las manos de la Cultural Leonesa durante la primera mitad. Los leoneses parecían por momentos el Milan de Sacchi o el Barça de Pep. Y en la segunda, cuando parecía que podía llegar la reacción, Suso marró un penalti.

Al final, y aunque los visitantes pudieron matar y no lo hicieron, ni con ímpetu se salvó un punto. Édgar Badía lo evitó con una actuación sensacional.

Gaizka Garitano optó por mover el árbol para ver si así se podía sacar algo más. Cinco encuentros sin ganar y cuatro sin marcar eran demasiados. Y en esas circunstancias hizo hasta cinco cambios, entrando de nuevo jugadores como Iza, Bojan Kovacevic, Sergio Ortuño y Tabatadze. Junto a ellos la sorpresa de ver de nuevo a Efe Aghama sobre el once titular. Todos más Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent, Yussi Diarra, Suso y Álvaro García Pascual para empezar la contienda.

Medio equipo diferente al que perdió con contundencia en Almería. Así salían del once titular Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Moussa Diakité, De la Rosa y Brian Ocampo.

Sin el excadista Sobrino de vuelta, la Cultural y Deportiva Leonesa también tenía en Cádiz las bajas de Satrústegui, Bicho y Paraschiv. Así pues, 'Cuco' Ziganda' empezaba con Édgar Badía, Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Mboula, Luis Chacón, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Con nervios empezó la cita. Tantos que la 'Cultu' puso un balón en el área del Cádiz CF y Víctor Aznar tuvo que hacer un despeje poco ortodoxo porque ni él ni Bojan Kovacevic acertaron a despejar de primeras.

Los norteños salieron al césped sin ningún temor y apretando al Cádiz CF. Querían jugar la carta de las dudas amarillas. Ya habían ganado en Santander y Valladolid, e incluso goleado en Zaragoza, así que optaron por no cambiar el guion en La Tacita de Plata. La apuesta visitante era valiente y muy decidida.

Las mejores sensaciones en las filas amarillas partían de las botas de Mario Climent, que empezó recordando al de la temporada pasada. Aunque fue por la otra banda por donde llegó el gol. Una combinación entre Suso e Iza (ex de la Cultural) lo acabó mandando a la red Efe Aghama, que se encontró el balón suelto tras el despeje fallido de Thiago Ojeda. Era el minuto doce. Acierto de Garitano con su titularidad. O eso parecía en ese momento.

Efe Aghama marcó el gol del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Más de un mes se había llevado el Cádiz CF sin marcar en LaLiga Hypermotion. Desde aquel gol de Ontiveros que poco sirvió ante el Burgos hasta ahora. El equipo se quitaba un peso de encima y eso le hacía crecer y creerse más fuerte. Así llegó otra acción de Suso por la derecha que, tras otro rechace, Sergio Ortuño la mandó cerca de la portería tras empalar el cuero de primeras desde la frontal del área.

Alegría efímera

Pero la tranquilidad no era absoluta. La Cultural Leonesa proponía un encuentro de ida y vuelta, y Lucas Ribeiro se quedaba a un palmo de devolver el empate al electrónico. No estaban muertos los leoneses. Y tanto que no lo estaban porque Víctor Aznar tuvo que aparecer de nuevo y a la tercera casi consecutiva llegó el empate en el 20' (1-1).

De nuevo falló el Cádiz CF en las marcas a balón parado. Esta vez el magnífico balón puesto por Mboula desde la esquina lo remató de manera impecable con la testa el joven Barzic. El portero cadista se la vio encima y no pudo reaccionar.

Mal, muy mal sentó el gol de Barzic a un Cádiz CF que no estaba cómodo sobre el rectángulo de juego. Si se libró el Cádiz CF del 1-2 fue por una falta de Manu Justo sobre Sergio Ortuño antes del gol de Luis Chacón. El gol se anulaba, pero las sensaciones eran malísimas. El equipo estaba bloqueado, impreciso y cada vez más nervioso. Los pitos ya sonaban cuando Víctor Aznar evitó el tanto de Mboula. Después se quedó cerca Selu Diallo del tanto con un remate franco desde la frontal.

Que fuese la cita en tablas era puro milagro. El repaso era tan soberano que no podía extrañar que llegase la remontada en cualquier momento. Y llegó con un pase medido de Lucas Ribeiro que Manu Justo mandó a la red (1-2) para desesperación del cadismo.

Garitano, que ya había dejado claro minutos antes que iba a hacer un par de cambios, apostó por Moussa Diakité y Brian Ocampo por Yussi Diarra y Tabatadze en el 38'. Ni esperó al descanso el vasco porque el desastre era evidente. La pitada al volver a los vestuarios era monumental. Y muy merecida.

El Cádiz CF perdió ante la Cultural Leonesa (1-2). ANTONIO VÁZQUEZ

Cambio de sistema

Cambiar el sistema fue la siguiente y acertada apuesta de Gaizka Garitano. Con Roger Martí y sin Efe Aghama sobre el césped, dos puntas ponía en liza el míster y la verdad es que empezó avisando. Apenas se llevaban unos segundos cuando un centro medido de Suso lo remataba Álvaro García Pascual al poste.

No paró ahí el asedio. El delantero malagueño buscó el gol desde la lejanía y se encontró con Édgar Badía. Dos remates en dos minutos, más que en muchísimo tiempo. Al menos había esperanza en el cambio.

Y así llegó un penalti de Rodri Suárez, que trabó a Roger Martí tras un envío de Brian Ocampo. El problema es que Suso, que debe marcar diferencias, no lo hizo y Édgar Badía paró la pena máxima sin dar una segunda opción.

Cádiz CF 1 Cultural Leonesa 2 LaLiga Hypermotion. 15ª Jornada Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Sergio Ortuño (Ontiveros, 76'), Yussi Diarra (Moussa Diakité, 38') - Iuri Tabatadze (Brian Ocampo, 38'), Suso, Efe Aghama (Roger Martí, 46') - y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 68').

Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent - Sergio Ortuño (Ontiveros, 76'), Yussi Diarra (Moussa Diakité, 38') - Iuri Tabatadze (Brian Ocampo, 38'), Suso, Efe Aghama (Roger Martí, 46') - y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 68'). Cultural y Deportiva Leonesa: Édgar Badía - Iván Calero (Víctor García, 80'), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo - Thiago Ojeda, Selu Diallo - Mboula (Yayo, 60'), Luis Chacón, Lucas Ribeiro (Rafa Tresaco, 60') - y Manu Justo (Diego Collado, 80').

Édgar Badía - Iván Calero (Víctor García, 80'), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo - Thiago Ojeda, Selu Diallo - Mboula (Yayo, 60'), Luis Chacón, Lucas Ribeiro (Rafa Tresaco, 60') - y Manu Justo (Diego Collado, 80'). Goles: 1-0: Efe Aghama (12'); 1-1: Barzic (20'); 1-2: Manu Justo (37').

1-0: Efe Aghama (12'); 1-1: Barzic (20'); 1-2: Manu Justo (37'). Árbitros: Carlos Muñiz Muñoz, del comité aragonés, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Raúl Martín González Francés, adscrito al colegio grancanario de árbitros. Vieron cartulina amarilla el local Iker Recio y el visitante Thiago Ojeda.

Carlos Muñiz Muñoz, del comité aragonés, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Raúl Martín González Francés, adscrito al colegio grancanario de árbitros. Vieron cartulina amarilla el local Iker Recio y el visitante Thiago Ojeda. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion. 14.210 espectadores en el Estadio del Cádiz CF, con presencia de seguidores visitantes en las gradas. Carlos Coello hizo el saque de honor antes de empezar el encuentro entre gaditanos y leoneses. Estuvo acompañado de Adriana Martínez. También se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas siendo víctimas de la violencia machista.

El fallo del penalti fue una losa tan importante que igualó las fuerzas. Apenas diez minutos había durado la efervescencia amarilla. Las pérdidas empezaron a ser una constante y la 'Cultu' tomó de nuevo el cuero. Ahí tuvo que aparecer otra vez Víctor Aznar.

Roger Martí mantenía las vibraciones con un chut a bocajarro que el portero catalán salvaba 'in extremis'. Después entraba Dawda Camara, pero cada contra era un auténtico sufrimiento. Así pudieron matar Luis Chacón, Rafa Tresaco y Manu Justo al Cádiz CF en un par de ocasiones, pero la puntería y el poste lo evitaron.

Javi Ontiveros por Sergio Ortuño fue la última bala en la recámara de Garitano, aunque la penúltima la tuvo Dawda Camara y no entró (o eso parece) por los reflejos felinos de Édgar Badía, que volvió a aparecer en el último suspiro. Cuando todo sale mal...

Mirar al 'play off' de ascenso es hoy por hoy una auténtica utopía.

90'+5' 90'+5' 90'+4' 90'+4' 90'+2' 90'+2' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido. 90' 90' 87' 86' 84' 82' 82' 82' 82' 81' 81' 80' 78' 79' 77' 76' 76' 74' 74' Rafa Tresaco (Cultural Leonesa) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Manu Justo. 72' 71' 70' 70' 70' 69' Se reanuda el partido. 69' 69' El juego está detenido debido a una lesión Iker Recio (Cádiz). 68' 68' 66' 66' 66' 65' 65' 63' 63' 62' 62' 61' 61' 60' 60' 59' 58' 57' 56' 56' 56' 54' 54' 52' 51' ¡Penalti fallado!Suso (Cádiz) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la izquierda parado. 50' Penalti cometido por Rodri Suárez (Cultural Leonesa) tras una falta dentro del área. 50' Penalti a favor del Cádiz. Roger Martí sufrió falta en el área. 47' 46' Álvaro García Pascual (Cádiz) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área. 45' 45'+4' 45'+3' 45'+3' 45'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido. 45'+1' 45'+1' 44' 42' 42' 41' 40' 40' 38' 38' 37' 36' 34' 34' 32' 30' 30' 28' 28' 28' 25' 24' 24' 23' 23' 21' 20' 19' 17' 16' 16' 16' 14' 14' 13' 12' 10' 10' 9' 9' 8' 3' 1'