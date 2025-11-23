Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 15 Domingo 23/11 16:15h. Árbitro Carlos Muñiz Muñoz. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Cultural Leonesa

Alineaciones oficiales del Cádiz - Cultural Leonesa de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

LALIGA HYPERMOTION. 15ª JORNADA

Gaizka Garitano hace varias modificaciones en el once titular para recibir a los leoneses: hasta cinco cambios tras caer 3-0 en Almería

Cuándo y dónde se juega el Cádiz - Cultural Leonesa

La Previa del Cádiz - Cultural Leonesa

Bojan Kovacevic vuelve a ser titular con el Cádiz CF después de su última aventura con Serbia Sub 21.
El Cádiz CF recibe a la Cultural y Deportiva Leonesa en tierras gaditanas este domingo a las 16.15 horas. Una cita en la que los gaditanos esperan retomar la senda de la victoria en LaLiga Hypermotion después de cinco jornadas sin hacerlo y cuatro semanas sin celebrar goles.

Lo hace con prácticamente toda la plantilla a disposición de Gaizka Garitano, con la excepción de Fali, lesionado de larga duración y quien todavía no ha debutado esta temporada.

Esta vez el entrenador vasco del Cádiz CF sí ha podido elegir once titular entre todos sus pupilos. Hasta cinco cambios hace el técnico vasco tras la derrota en Almería (3-0). Entran Iza, Bojan Kovacevic, Sergio Ortuño, Efe Aghama y Tabatadze por Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Moussa Diakité, De la Rosa y Brian Ocampo.

La alineación del Cádiz CF frente al equipo leonés está formada por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Yussi Diarra; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Suplentes son en esta ocasión David Gil (portero suplente), Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Joaquín González, Álex, De la Rosa, Brian Ocampo, Ontiveros, Roger Martí y Dawda Camara. Mientras, Pelayo Fernández no va citado.

Sin la vuelta de Sobrino

En las filas leonesas la principal baja es la de Rubén Sobrino, quien no puede jugar en el que fue su estadio durante tantas temporadas entre Primera y Segunda.

'Cuco' Ziganda pone en liza un once titular formado por los siguientes jugadores: Édgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo; Mboula, Luis Chacón, Lucas Ribeiro; y Manu Justo.

Empezarán en el banquillo de la suplencia Miguel Bañuz y Arnau Rafús (portero suplente), Larios, Fornos, Tomás Ribeiro, Víctor García, Maestre, Yayo, Paco Cortés, Collado, Pastoriza y Tresaco.

Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

