Las estadísticas del Cádiz - Cultural Leonesa

Llega la Cultural Leonesa a la Tacita de Plata y el Cádiz CF necesita un nuevo triunfo que frene la mala dinámica que está atravesando el equipo. Cinco partidos sin ganar y cuatro consecutivos sin marcar tienen a los amarillos en una pequeña crisis que, eso sí, no ha desplazado al conjunto de Gaizka Garitano de los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Tras la derrota en Almería, se espera que el técnico vasco realice algunas modificaciones en el once para volver a sumar tres puntos que devuelvan la senda positiva al grupo.

Aunque no será fácil, porque la historia ante los leoneses protege a los amarillos, pero el equipo que visita este fin de semana tierras gaditanas ya ha demostrado ser capaz de asestar golpes importantes en plazas como El Sardinero, el José Zorrilla de Valladolid o de endosarle una manita al Real Zaragoza en territorio aragonés. Por lo tanto, el cuadro que dirige 'Cuco' Ziganda es un rival serio que tiene el potencial necesario para poner en aprietos a los amarillos.

A lo largo de las décadas, Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa han protagonizado enfrentamientos intensos en territorio gaditano, casi siempre favorables al conjunto amarillo. Su primer duelo, en la temporada 71/72, terminó 0-0, pero un año después el Cádiz se impuso 1-0 con gol de Isauro. En la campaña 74/75 llegaría una de las victorias más contundentes: un 4-1 con doblete de Carvallo, además de los tantos de Lloret y un gol en propia puerta. La Cultural volvería a sufrir otro 4-1 en la fase de ascenso de 1997/98, aunque el Cádiz no lograría subir aquella temporada a la categoría de plata. El último choque, en 2017/18, acabó 2-2 tras una remontada leonesa. Un historial que muestra un claro dominio cadista en tierras gaditanas con tres triunfos y dos empates.