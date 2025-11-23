Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
0
0
Cultural
Cultural

Cádiz - Cultural Leonesa

Las estadísticas del Cádiz - Cultural Leonesa

LALIGA HYPERMOTION

Gaditanos y leoneses cruzan sus caminos en la jornada quince del campeonato liguero

Suso, durante un encuentro en el estadio del Cádiz CF
Suso, durante un encuentro en el estadio del Cádiz CF ANTONIO VÁZQUEZ

Pablo Vallejo

Llega la Cultural Leonesa a la Tacita de Plata y el Cádiz CF necesita un nuevo triunfo que frene la mala dinámica que está atravesando el equipo. Cinco partidos sin ganar y cuatro consecutivos sin marcar tienen a los amarillos en una pequeña crisis que, eso sí, no ha desplazado al conjunto de Gaizka Garitano de los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Tras la derrota en Almería, se espera que el técnico vasco realice algunas modificaciones en el once para volver a sumar tres puntos que devuelvan la senda positiva al grupo.

Aunque no será fácil, porque la historia ante los leoneses protege a los amarillos, pero el equipo que visita este fin de semana tierras gaditanas ya ha demostrado ser capaz de asestar golpes importantes en plazas como El Sardinero, el José Zorrilla de Valladolid o de endosarle una manita al Real Zaragoza en territorio aragonés. Por lo tanto, el cuadro que dirige 'Cuco' Ziganda es un rival serio que tiene el potencial necesario para poner en aprietos a los amarillos.

A lo largo de las décadas, Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa han protagonizado enfrentamientos intensos en territorio gaditano, casi siempre favorables al conjunto amarillo. Su primer duelo, en la temporada 71/72, terminó 0-0, pero un año después el Cádiz se impuso 1-0 con gol de Isauro. En la campaña 74/75 llegaría una de las victorias más contundentes: un 4-1 con doblete de Carvallo, además de los tantos de Lloret y un gol en propia puerta. La Cultural volvería a sufrir otro 4-1 en la fase de ascenso de 1997/98, aunque el Cádiz no lograría subir aquella temporada a la categoría de plata. El último choque, en 2017/18, acabó 2-2 tras una remontada leonesa. Un historial que muestra un claro dominio cadista en tierras gaditanas con tres triunfos y dos empates.

Cádiz

CAD

4-2-3-1
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Alfred Caicedo
    Defensa    29
  3. Pelayo Fernández
    Defensa    27
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. Youssouf Diarra
    Centrocampista    18
  7. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  8. Suso
    Centrocampista    11
  9. Brian Ocampo
    Delantero    10
  10. De la Rosa
    Delantero    19
  11. Álvaro García Pascual
    Delantero    23
13
2927621
185
111019
23
13
1741621
1528232
109
Cultural

CUL

4-4-2
  1. 13Edgar Badia
    Portero
  2. 17Iván Calero
    Defensa
  3. 4Rodrigo Suárez
    Defensa
  4. 16Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro
    Defensa
  5. 21Roger Hinojo
    Defensa
  6. 15Lucas Ribeiro Costa
    Delantero
  7. 28Thiago Ojeda
    Centrocampista
  8. 23Selu Diallo
    Centrocampista
  9. 2Jordi Mboula
    Delantero
  10. 10Luis Rodríguez Chacón
    Delantero
  11. 9Manu Justo
    Delantero
