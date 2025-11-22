La historia protege al Cádiz ante una Cultural que llega con galones de visitante

La Cultural Leonesa ya ha demostrado en la presente temporada de lo que es capaz de hacer a domicilio. Los de 'Cuco' Ziganda han protagonizado golpes importantes en estadios de los que escapar con el máximo botín es una misión sumamente complicada. No contentos con eso, el cuadro leonés ha regalado tardes de fútbol en las que ha aplastado al Real Zaragoza con una manita en tierras mañas, ha asaltado El Sardinero con un convincente 2-4 al Racing de Santander y se ha llevado los tres puntos de Valladolid con un solitario tanto de Diego Collado. Por lo tanto, lo de este domingo no será ni mucho menos una tarde sencilla para el Cádiz CF.

Un aviso a navegantes para el cuadro que dirige Gaizka Garitano, que es consciente de las habilidades de una 'Cultu' que es muy peligrosa cuando encuentra el contexto en el que mejor se mueve. Sin embargo, la historia ampara a los amarillos, que nunca han sufrido una derrota contra los leoneses en Cádiz.

A lo largo de los años, el Cádiz CF y la Cultural y Deportiva Leonesa han vivido capítulos intensos cada vez que sus caminos se han cruzado en el feudo gaditano. Sus encuentros, repartidos entre Segunda División, principalmente, y la fase de ascenso a la categoría de plata de la temporada 1997/98, dibujan una historia donde la afición amarilla suele celebrar más que lamentar.

El primer duelo entre ambos nos lleva a la temporada 71/72, firmando un empate sin goles. Un año más tarde, el Cádiz logró un ajustado 1-0 un 28 de diciembre de 1972 llevándose la victoria con el tanto de Isauro. Leoneses y gaditanos volverían a verse las caras en la campaña 1974/1975, cuando equipo amarillo volvería a mostrarse sólido en casa con un contundente 4-1. Carvallo, con un doblete, Lloret y Casas en propia puerta fueron los autores de los goles cadistas.

No sería la última vez que la Cultural sufriría un duro golpe en la Tacita de Plata. En la liguilla de ascenso a Segunda División del curso 1997/1998, el Cádiz volvió a firmar un claro 4-1. Sin embargo, el cuadro amarillo no acabaría ascendiendo ese año a la categoría de plata al no superar ni al Real Madrid Castilla ni al Barça B en el grupo.

El último capítulo entre Cultural Leonesa y Cádiz CF llega en la temporada 2017/2018, en un encuentro vibrante que terminó con un 2-2. Álvaro Cervera dirigía a los cadistas, que lograron una ventaja de dos goles en el primer tiempo, pero recibirían el empate en los minutos finales con las dianas de Señé y Aridai. En conjunto, los números muestran un claro dominio cadista como anfitrión, con tres victorias amarillas, dos empates y ninguna derrota cuando la Cultural Leonesa ha visitado tierras gaditanas.