El posible once del Cádiz CF ante la Cultural Leonesa

El Cádiz CF busca por todos los medios cambiar el rumbo después de un aciago mes en LaLiga Hypermotion. Y es que después de cuatro encuentros sin marcar y cinco sin ganar, ahora llega el momento de la reacción, con la recién ascendido Cultural y Deportiva Leonesa como contrincante.

Para la ocasión recupera Gaizka Garitano a Bojan Kovacevic y Tabatadze después de sus compromisos internacionales, situación por la que no pudieron estar en Almería. Por otra parte, Iza sigue entrenando con el resto de grupo tras sus problemas físicos, al tiempo que Ontiveros se perdió la última cita y trabaja para llegar a tiempo. Ambos han entrenado con el grupo durante la semana.

Diferente es la situación de Fali. El 'Titán' no ha jugado ningún minuto esta temporada y recientemente recayó en un entrenamiento, justo cuando había vuelto y soñaba con intentar a la primera plana.

Con la vista puesta en la recuperación absoluta los lesionados, lo que no hay esta jornada son sancionados en las filas del Cádiz CF. La mejor noticia para Gaizka Garitano es que ha afirmado que tiene por fin a la plantilla disponible. Esta vez podrá elegir.

La portería

Víctor Aznar fue el cadista más destacado en Almería. El guardameta brasileño sigue completando un notable inicio de la temporada. Lo demuestra en las buenas y también en las malas como en Almería, donde no tuvo culpa en ninguno de los tres goles encajados e incluso llegó a parar un penalti que se tuvo que repetir y acabó entrando.

Hoy por hoy no tiene opción David Gil de recuperar la titularidad en el primer equipo. La razón no es otra que el gran papel de Víctor Aznar. Lo del madrileño en estos momentos es la Copa del Rey y su siguiente parada es el Real Murcia.

La defensa

Hay una certeza y una gran duda. La certeza es que Bojan Kovacevic vuelve después de su convocatoria con Serbia Sub 21, jugando dos encuentros de principio a fin.

El joven central balcánico es actualmente fijo a insustituible en el Cádiz CF. Frente al Almería se notó en demasía su ausencia, por lo que ante la Cultural y Deportiva Leonesa jugará sí o sí. Por mucho 'jet lag' que tenga. Y junto a él estará Iker Recio, que crece con Bojan Kovacevic a su alrededor.

Si claros están los centrales, no tanto los laterales. Iza mejora y busca recuperar el puesto perdido en el lateral derecho, donde tendrá que entrar por Alfred Caicedo. A Gaizka le toca decidir.

Más claro parece por la izquierda con Mario Climent en el lateral, aunque el alicantino no ese el futbolista que llegó el pasado mercado de invierno al Cádiz CF y enamoró a la afición. Su relevo natural es Raúl Pereira.

El centro del campo

Gaizka Garitano sigue sin dar con la tecla en la sala de máquinas. En Almería volvía a cambiar algunos temas y matices, pasando Yussi Diarra en el mediocentro junto a Moussa Diakité, dejando sin jugar como titulares a Sergio Ortuño y Álex. No salió del todo bien la prueba.

Frente a la escuadra Leonesa de apuesta por la vuelta de Sergio Ortuño. Lo esperado es que tenga a Moussa Diakité al lado. Otras posibilidades de inicio son las de Álex, Joaquín González o el propio Yussi Diarra.

El ataque

Suso, que acaba de celebrar su cumpleaños, estará presente por la banda derecha o en la mediapunta.

También parece factible que Iuri Tabatadze, máximo goleador del Cádiz CF esta temporada, vaya directo al once después de jugar casi una hora como titular ante España y no estar ante Bulgaria con Georgia.

El otro puesto es el que se jugarán Yussi Diarra (si es mediapunta) o extremos como Brian Ocampo (lleva dos titularidades seguidas) o Efe Aghama (no suele empezar nunca de inicio y apenas tiene los minutos finales de las citas), ya que De la Rosa no está marcando diferencias.

El hombre más adelantado del Cádiz CF ante la Cultural y Deportiva Leonesa volverá a ser Álvaro García Pascual, aunque apenas le llegan balones. El delantero malagueño no está nada fino, pero es que Roger Martí y Dawda Camara no suelen aportar soluciones hasta la fecha. Por tanto, el entrenador del Cádiz CF no tiene mucho para elegir en la punta de lanza.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

Víctor Aznar; Iza o Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra o Brian Ocampo, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.