El Cádiz CF y un bache de resultados al que hacer frente

Cuatro encuentros sin marcar y cinco sin ganar. Todo ello sin tener en cuenta la presencia en la Copa del Rey. El Cádiz CF afronta actualmente su peor racha de resultados de la temporada después de un inmaculado inicio de curso donde acumuló siete jornadas sin perder.

Sexto clasificado en estos momentos gracias a su más que notable inicio liguero, en el que llegó a comandar la clasificación de LaLiga Hypermotion, y a la tremenda igualdad que impera en la competición, el equipo de Gaizka Garitano recibe el próximo domingo en tierras gaditanas a la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo hace con el firme objetivo de poner fin a su mala racha de resultados.

Una racha negativa de resultados que podría superar a la del pasado ejercicio. Eso sí, con matices. Y es que en la temporada 2024/2025 hubo dos periodos del ejercicio en los que el Cádiz CF acumuló cinco encuentros sin ganar. Pero ahí se quedó. Los mismos que ahora. Fue entre el 28 de septiembre de 2024 y el 23 de octubre de 2024, entre la séptima y la undécima jornada de LaLiga Hypermotion. Y entre el 23 de marzo de 2025 y 19 de abril de 2025, entre la 32ª y 36ª jornada liguera.

El Cádiz CF nunca estuvo más de cinco encuentros ligueros sin ganar la temporada pasada. NACHO FRADE

La diferencia es que entonces nada más que pudo sacar el Cádiz CF un punto al empatar en casa ante el Málaga (2-2), perdiendo el resto de encuentros ante Eldense (1-2), Huesca (3-1), Racing de Santander (0-1) y Eibar (1-0). Este bache hizo que el Cádiz CF se situara en la zona de descenso a la Primera RFEF, algo que ahora no ha sucedido porque el equipo gaditano empezó la temporada de manera inmejorable y ese óptimo colchón ha jugado a su favor.

Entre las jornadas 32ª y 36ª se pudo empatar ante Eibar en casa (0-0) y Burgos fuera (2-2), perdiendo frente a Tenerife (2-1), Deportivo (1-0) y Elche (0-1). Dos puntos fue el bagaje cosechado entonces.

El problema del gol

Aunque ahora también acumula cinco encuentros ligueros sin ganar, el Cádiz CF ha sacado más puntos que entonces gracias a tres empates frente a Granada y Andorra a domicilio, y Valladolid en casa. Todos ellos en citas sin goles. Las derrotas llegaron frente a Burgos (1-3) y Almería (3-0).

Llama también la atención que en una temporada tan irregular y complicada como la pasada, con cambio de entrenador incluido, el Cádiz CF no estuvo más de cinco encuentros ligueros sin ganar. Los mismos que ahora. Y tampoco estuvo tantos encuentros sin marcar como los cuatro actuales. Entonces lo máximo que estuvo sin celebrar goles fueron tres jornadas entre las jornadas 33ª y 35ª cuando midió sus fuerzas ante Eibar, Deportivo y Elche.

De todas formas nada se asemeja con la escalofriante racha de encuentros sin ganar que vivió el Cádiz CF en la temporada 2023/2024, la última de su reciente etapa en Primera. Desde que ganó el 1 de septiembre de 2023 al Villarreal (3-1) hasta que volvió a hacerlo el 29 de marzo de 2024 ante el Granada (1-0), el Cádiz CF acumuló 24 encuentros sin vencer en LaLiga EA Sports. Al final, tal y como era de esperar, acabó descendiendo de categoría. El lastre era mayúsculo.

El Cádiz CF acumuló 24 encuentros sin ganar en su última temporada en Primera. NACHO FRADE

Una racha mejor con Gaizka Garitano

Por otra parte, y también llama poderosamente la atención, el Cádiz CF del pasado ejercicio tiene una racha mejor de encuentros que el actual.

Ya con Gaizka Garitano en el banquillo estuvo hasta diez jornadas sin caer derrotado entre el 14 de diciembre de 2024 y el 23 de febrero de 2025. entonces sumó cinco victorias y cinco igualadas.