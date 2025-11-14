Las dudas de Garitano en la visita del Cádiz CF a Almería

El Cádiz CF tendrá que modificar su once por obligación en Almería. Gaizka Garitano no podrá contar con el puntal de su defensa ni con su máximo artillero por las convocatorias de las selecciones nacionales. A Bojan Kovacevic lo llamó una vez más Serbia Sub 21, al tiempo que Iuri Tabatadze fue requerido por Georgia, que este sábado recibirá a España.

Esto hará que el entrenador del Cádiz CF tenga que mover sus fichas en tierras almerienses. Y puede que en algunos sitios más, pues son varias las posiciones en las que las modificaciones no están descartadas.

Sin Bojan Kovacevic, clave en el centro de la defensa,Pelayo Fernández parece ganar enteros en los últimos tiempos por delante de Jorge Moreno. El central asturiano ya jugó en Andorra debido a la baja por acumulación de amarillas de Iker Recio y también lo había hecho en San Sebastián tras la baja de Bojan Kovacevic en otra convocatoria internacional con Serbia Sub 21. Aunque también es cierto que Jorge Moreno fue también elegido en su momento, ahora es Pelayo Fernández el que parte con ventaja. Todo ello si no se opta por Alfred Caicedo, ya recuperado y que en alguna que otra ocasión ha jugado en el centro de la defensa. Y es que con Fali sin recuperarse no hay muchas más alternativas.

Otro punto de la defensa donde no queda claro qué hará Gaizka Garitano es en el lateral derecho, pues en el lateral izquierdo parece haber recuperado su sitio Mario Climent. Así es porque Iza, titular habitual hasta su lesión, ya está recuperado después de varias semanas de baja. Ahora bien, al portuense le falta coger ritmo competitivo después del parón obligado, por lo que no es extraño pensar en una nueva titularidad de Alfred Caicedo, titular ante el Valladolid. La tercera opción es dar minutos otra vez al canterano Juan Díaz, aunque no parece lo más probable en estos momentos.

Iza podría volver a la titularidad, pero llega después de varias semanas sin competir. NACHO FRADE

Todo puede pasar

Con la medular compuesta por Moussa Diakité y Sergio Ortuño, Álex parece haber perdido esa titularidad que se ganó de un tiempo a esta parte. Esta posición parece estar más definida (aunque ni mucho menos están aseguradas las plazas), con el permiso de Joaquín González que ya entra en la rueda, que los extremos, donde Iuri Tabatadze no estará y queda la duda de saber si Brian Ocampo volverá a repetir en el once titular. Lo que no sería extraño es ver a De la Rosa y Ontiveros en los extremos (Efe Aghama no suele entrar de inicio con Gaizka Garitano) con Suso en la mediapunta. Y Álvaro García Pascual como punta de lanza, aunque el delantero malagueño pasa por un largo periodo de sequía, pero Roger Martí y Dawda Camara no terminan de dar soluciones arriba.

Javi Ontiveros quiere volver al once titular del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Dudas hay varias y será Gaizka Garitano el que las resuelva en las próximas horas.