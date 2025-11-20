El Cádiz CF recupera efectivos para recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa

El Cádiz CF ya prepara su siguiente cita liguera ante la Cultural y Deportiva Leonesa (domingo a las 16.15 horas) y lo hace pendiente de recuperar efectivos. Y es que el equipo gaditano tuvo bajas muy importante en Almería, notándose esas ausencias sobre el rectángulo de juego.

A la espera de conocer la situación semanal de los jugadores del Cádiz CF por parte de su entrenador Gaizka Garitano, todo hace indicar que varias serán las noticias positivas en este sentido.

Para empezar ya está entrenando Bojan Kovacevic con sus compañeros. Así lo ha hecho saber el club gaditano en sus canales oficiales de comunicación. El central no pudo estar en Almería al ser convocado por la selección Sub 21 de Serbia. Con la escuadra balcánica disputo los dos encuentros amistosos de principio a fin, pero Bojan Kovacevic ya está en Cádiz y apunta a la titularidad ante la escuadra leonesa.

🥰 ¡Qué alegría tenerte de vuelta, Bojan! pic.twitter.com/LISz89MFFH — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 20, 2025

Otro que llega de su viaje internacional es Iuri Tabatadze, que también fue baja en Almería. El atacante georgiano llega algo más descansado que Bojan Kovacevic porque de los dos encuentros de Georgia disputó en torno a una hora de uno de ellos. Fue ante España y saliendo como titular. No estuvo frente a Bulgaria en la otra cita de la Fase de Clasificación para un Mundial 2026 en el que no estará su país.

Fali, baja segura

Por otra parte, el entrenador del Cádiz CF apuntó antes de viajar a Almería lo siguiente: «Onti está lesionado con el tema del pubis. Iza sigue con su proceso de recuperación, aunque está mejor, y Fali, que es de larga duración. El resto estamos bien para viajar y para jugar».

Ontiveros ha entrenado esta semana con sus compañeros en El Rosal. CÁDIZ CF

De ellos, a Ontiveros se le ha visto entrenar con el grupo, mientras que Iza sigue progresando en su recuperación. Ahora tocará ver cómo avanzan en sus respectivas puestas a punto.

Quien tiene para largo es Fali, que reapareció en su momento, pero de inmediato volvió a caer lesionado. El experimentado central valenciano sigue sin debutar esta temporada.