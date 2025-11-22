Dónde ver Cádiz - Cultural Leonesa: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF quiere poner fin a su mala racha de resultados en la que está inmerso, con cuatro encuentros ligueros sin marcar y cinco sin ganar. Un mal momento liguero que, sin embargo, no le ha hecho bajas de la sexta posición de la clasificación en LaLiga Hypermotion.

Para ello debe ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa, un recién ascendido que está fuera de la zona de descenso en la 15ª posición con 17 puntos, a cuatro del Cádiz CF.

A estas alturas de la temporada ya ha cambiado de entrenador, relevando a Raúl Llona por José Ángel 'Cuco' Ziganda. Además en sus filas está Sobrino, exjugador del Cádiz CF, aunque no podrá jugar al estar lesionado.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra la Cultural Leonesa?

El encuentro entre Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa, correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas en el Estadio del Cádiz CF.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante la Cultural Leonesa?

El encuentro entre Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Cultural Leonesa en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Cultural Leonesa se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.