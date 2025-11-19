'Lost in Translation', Álex y el Cádiz CF

Incomprendido en su casa, como Bill Murray en la película, Álex Fernández medita muy seriamente finiquitar su historia con el Cádiz CF en la próxima ventana de fichajes que se abre este próximo mes de enero. Su renovación por un año el verano pasado ya sorprendió bastante después de ver la marcha de sus excompañeros Sobrino, San Emeterio, Luis Hernández o Alcaraz. Él se quedo y se supone que lo hizo con el visto bueno de un entrenador que tras usarlo al inicio de la presente temporada parece ahora que ha vuelto a desaparecer de los planes.

El de Alcalá de Henares llegó al Cádiz CF en el verano del 17 una vez que quedó libre al descender el Elche, último equipo al que defendió antes de colgarse la camisola amarilla. De la mano del entonces director deportivo del Cádiz CF Juan Carlos Cordero, Álex formó parte de la plantilla con la que Álvaro Cervera consiguió devolver al club a la Primera División. El madrileño dio su mejor rendimiento en la demarcación de mediapunta, llegando incluso a ser el máximo goleador de es equipo del ascenso.

A lo largo de su aventura en el Cádiz CF, Álex Fernández ha llegado a renovar con la entidad que preside Manuel Vizcaíno un total de tres veces. Casi siempre, o en cada mercado, su nombre﻿ salía a la palestra como una de las posibles salidas que el club se planteaba tanto para hacer caja como para renovar el centro del campo. Sin embargo, el centrocampista ha tenido la confianza, o al menos el beneplácito de la duda, de todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el banquillo de Carranza.

Álex, con la mirada perdida, el pasado domingo en Almería. AP

Ahora, a sus 33 años recién cumplidos en octubre, se presenta una nueva oportunidad para replantearse su futuro más cercano. A la vista está que su marcha no significaría un trastorno muy severo para su entrenador, que está contando en su demarcación con otros compañeros antes que él; tampoco para su club, que bien podría aprovechar su baja para reforzar la posición; ni para él, que la rentabilizaría con unas ganancias superiores.

Su próximo destino podría ser la liga nipona, un retiro dorado para muchos futbolistas españoles siendo Andrés Iniesta uno de sus mejores ejemplos. Japón sería para Álex ese remanso de paz tras varios años compitiendo al máximo nivel en un equipo en el que siempre ha tenido que batirse el cobre para ganarse minutos de lo más logrados. Siempre instalado en la duda, siempre entre el sí y el no, siempre a contracorriente, siempre ganándose el nombre, siempre en la sombra, quizás le ha llegado la hora de irse al sol.

Queda más de un mes para la apertura del mercado y en el mundo del fútbol, en el caso cadista de Álex más aún, todo puede pasar, pero en estos momentos la hipótesis de una salida a Japón toma forma en la vida de un jugador que no debería padecer del insomnio que padecen los protagonistas de 'Lost in Translation' tras haber vivido de todo en Cádiz, la otra parte del mundo.