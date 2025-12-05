Suscríbete a
El Cádiz CF, orgulloso de su ciudad

La foto oficial de la temporada 25/26 del equipo gaditano se realiza este año en el restaurante Calachica

El Cádiz CF 25/26 ya tiene su foto oficial de familia. En esta ocasión, el lugar elegido ha sido el restaurante Calachica de la Punta San Felipe, donde también tendrá lugar la comida de Navidad que el club ofrece a todos sus jugadores y empleados con la presencia de más invitados.

'Orgullosos de ser de Cádiz' dice el lema de un equipo que este domingo recibe al Racing de Santander con la confianza de poder sumar su segunda victoria consecutiva en Liga tras la cosechada la semana pasada en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

A falta de los refuerzos que lleguen en el próximo mercado de invierno, de momento, el conjunto de Gaizka Garitano ya tiene una imagen de unidad que colgar en sus vestuarios.

