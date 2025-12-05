Iza, la única buena noticia de una enfermería en la que se perpetuará Kovacevic

No van muy bien las cosas en lo deportivo y menos aún en lo referente a la enfermería, donde se encuentran hasta los que pueden ser los tres jugadores más desequilibrantes del Cádiz. Esto es, Ontiveros, Suso y Kovacevic.

De todos ellos, más otros cuantos, ha hablado de forma concisa Garitano en la previa del choque ante el Racing.

«Onti sigue con problemas y no va a estar (ante el Racing), Suso tampoco; Iza está entrenado y va mejor ya», manifestó añadiendo que tiene «algún otro jugador con algún problema más». Por ejemplo, Joaquín González, que «tiene también un esguince que se hizo el otro día en la última jugada del primer tiempo (ante el Murcia), que me imagino que tampoco llegará», lamentó.

Capítulo aparte merece Kovacevic, lesionado en el encuentro de hace una semana en Córdoba. «Bojan va a ser baja, aunque no sabemos exactamente lo que tiene; le siguen haciendo pruebas», dijo sin mucha esperanza. De hecho, agravó la situación con sus siguientes palabras. «No sabemos el alcance de la lesión en cuanto a las semanas o los meses que no pueda estar». Lo que sí tiene claro es que se encuentra ante «una lesión considerable» de la que poco puede hablar más. Hasta tal punto se ve hablando de más que zanjó el tema diciendo que «le siguen haciendo pruebas» y encomendó a los periodistas que le preguntasen a los médicos, que «son los que os lo tienen que decir».