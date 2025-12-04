Tabatadze paga otra vez los platos rotos

Seguramente no lo hará queriendo Garitano, pero el caso es que cuando le toca castigar al equipo inicial con cambios para reavivarlo siempre dirige su mirada a un jugador que le salvó en los primeros encuentros con sus goles. Sí, el señalado es Iuri Tabatadze cada vez cada vez que toca dar un tirón de orejas a sus titulares.

Es verdad que son cambios que se hacen de tacada en un momento en el que el cuerpo le pide hacer ocho a la vez -ya lo dijo durante la rueda de prensa posterior al 1-2 contra la 'Cultu'-, pero el caso es que el georgiano ha vuelto a ser uno de los sustituidos en un momento negro.

Efectivamente, ya pasó con ocasión de la última derrota en casa ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Entonces, el Cádiz CF se había adelantado en el marcador con un gol fortuito de Efe Aghama, un tanto que no hacía justicia al juego y que dio paso al baile leonés. Y tan pronto como se adelantó el once amarillo se pudo por debajo en el marcador. No obstante, el doble cambio que Garitano hizo antes del descanso -en el 36'- lo iba a realizar con el 1-1, si bien no fue hasta el 1-2 cuando se efectuó dado que tanto Ocampo como Diakité esperaban en la banda se producía el segundo.

Tabatadze y Diarra fueron los elegidos por Garitano para cambiar la cara al equipo, que no pudo ni empatar el encuentro pese a la leve mejoría que dio en el segundo tiempo, ya sin el georgiano en el verde, el mismo atacante que le dio los tres puntos en casa en la recta final del encuentro ante el Huesca aprovechando una velocidad y un olfato goleador que no tienen todos sus compañeros de segunda línea ofensiva.

Aquel castigó le duró hasta la semana siguiente en Córdoba, donde fue suplente. Y producto de esa suplencia le tocó jugar como titular en Copa ante el Murcia, donde nuevamente fue señalado. Esta vez fue en el descanso y con tres más (Joaquín González, Efe Aghama y García Pascual). Además, en esta ocasión, el cuádruple cambio de Garitano retrató aún más a los damnificados ya que el Cádiz CF experimentaba un cambio positivo al marcar dos goles y quedarse al borde de la remontada si antes no hubiera marcado desde los once metros Álex Fernández tras un penalto a Dawda Camara que será titular este domingo ante el Racing en un once en el que con toda seguridad no estará Iuri Tabatadze, el señalado que paga los platos rotos.