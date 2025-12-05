José Alberto y su Racing, con una exigencia mayúscula de cara a su encuentro en Cádiz

Después de superar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina, el Racing realizará un nuevo entrenamiento -en esta ocasión vespertino- con la mirada ya puesta en el duelo liguero ante el Cádiz CF.

José Alberto López, técnico racinguista, mostró su satisfacción por el triunfo copero en El Toralín, pero también su descontento con el partido: «Estuvimos muy lejos del nivel de exigencia que queremos como equipo». comenzó diciendo para indignación de muchos cadistas, que vieron en Murcia como su entrenador apenas criticó el encuentro de los suyos en la Nueva Condomina.

José Alberto calificó al Cádiz CF como un equipo con «una línea muy reconocible, muy vertical, muy intenso, muy físico y que tiene calidad por las bandas». Además, ubicó el partido en «un escenario muy exigente».

Un año más su equipo maravilla y es uno de los dominadores en la clasificación, algo que no le valió, en cambio, para ascender a Primera. Por eso mismo, el técnico ovetense de 43 años exige prudencia. «Vamos a mirar hacia adelante, vamos a dejar de mirar a los recuerdos. Lo que hicimos hace un año o dos no vale para nada. Estoy cansado de los recuerdos negativos que solo nos fustigan» afirmó sobre el pensamiento del equipo de cara a este mes de diciembre. Y aprovechó para destacar la situación actual: «Ayer -por el jueves en Ponferrada- el equipo terminó el partido con un gran número de jugadores formados en La Albericia y eso es muy importante. Vamos a disfrutar del momento en el que estamos y mirar con optimismo hacia el futuro», dijo calorando la cantera del equipo cántabro.

El técnico racinguista confirmó que sus jugadores Vicente y Jeremy «entrenaron ayer jueves con los jugadores que no viajaron» y que la expectativa es que estén disponibles para viajar a Cádiz. «Los jugadores pasan por momentos buenos y malos, y hay que asumirlo con naturalidad. Andrés es importantísimo por su jerarquía, su rendimiento, y su calidad está fuera de duda», señaló acerca del Trofeo Zarra del pasado curso en LaLiga Hypermotion.

«Lo importante es el nivel colectivo del equipo, seguir mejorando y creciendo, que la sensación de control en el partido sea mayor y eso es en lo que tenemos que seguir insistiendo», indicó sobre el camino a seguir por el equipo.

Y concluyó con un mensaje tan esperanzador como cauto: «Me gusta el equipo, creo que tenemos posibilidades de seguir mejorando, estamos en una buena línea y ahora tenemos que tener regularidad, ser constantes y mantener el nivel de exigencia. Nos motiva y nos ilusiona vernos ahí, pero tenemos los pies en el suelo».

Los racinguistas llegan a Cádiz con un día menos de descanso que los cadistas.

