Dónde ver Cádiz - Racing: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Vuelve la Liga a Carranza tras un calamitoso episodio escrito el pasado miércoles en la Nueva Condomina, donde caía el Cádiz ante Murcia, de Primera RFEF, para quedar eliminado de la Copa del Rey en la segunda ronda eliminatoria.

Los de Garitano llegan al encuentro de esta nueva jornada, la decimoséptima, eso sí, después de recuperar la sonrisa la semana pasada gracias a la victoria en el Nuevo Arcangel (1-2) con los goles de los canteranos Diakité y De la Rosa.

No tendrá fácil el anfitrión su encuentro puesto que llega un potente Racing de Santander, con ocho puntos más que los gaditanos y alzados al segundo puesto de la clasificación empatado con el primero, el Deportivo de La Coruña.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Racing?

El encuentro entre Cádiz CF y Racing de Santander, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas en el Estadio Carranza de la capital gaditana.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Racing?

El encuentro entre Cádiz CF y Racing de Santander se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Racing en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Racing de Santander se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.

