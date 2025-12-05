Paco López, como El Almendro

«Vuelve, a casa vuelve, vuelve a tu hogar. La fuerza del cariño te espera en Navidad. Vuelve, a casa vuelve por Navidad. El Almendro vuelve a casa por Navidad». Así decía, con una melódica 'cancinocilla', el spot y Paco López lo ha vuelto a filmar, esta vez en Leganés, con otro recién descendido. Este 4 de diciembre de 2025, un comunicado del club pepinero informaba de la destitución de su ya exentrenador debido a los malos resultados. Vive, de esta manera y por segundo año consecutivo una experiencia que sufrió hace justo ahora un año, en realidad casi porque fue un sábado 7 de diciembre de 2024 cuando el Cádiz CF lo destituía por lo mismo. En ese caso, Vizcaíno se le comunicó justó antes de ir a la sala de prensa del Martínez Valero, donde su equipo acababa de caer derrotado. Oficialmente, el club lo hizo un día después, el domingo 8, algo que seguramente habrá pasado en Leganés.

Como el mítico anuncio navideño de la empresa de turrones, el entrenador de Silla caricaturiza de nuevo una agria sensación que ha vuelto a repetir después de una primera vuelta que, a pesar esta vez de un juego inicial correcto -en Cádiz no llegó ni a eso-, está terminando con el 'Lega' al borde de los puestos de descenso aunque empatado a puntos con el último que ocupa dicha plaza, el Andorra, con 18 puntos.

Se cumple así algo casi idéntico a lo que le pasó el curso pasado en Carranza. Y es que tras su derrota, en la jornada 18, en Elche (2-1) el Cádiz se quedaba al borde de un descenso que pisó cuando Paco López ya no era el entrenador dado que los resultados del cierre de jornada lo abocaron al pozo. De hecho, calca los puntos, 18, pero el Cádiz se quedaba a uno de una salvación que empezó a conquistarla en el debut de Garitano en Carranza gracias a un gol desde los once metros de Chris Ramos ante el Albacete.

Así pues, Paco López vuelve a no comerse los polvorones en el club que le dio la oportunidad en verano y lo hace por segundo año consecutivo. Como el anunció, también el entrenador de Silla podrá sentarse en su casa por Navidad. Y quedarse.