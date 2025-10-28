Las notas del UCAM - Cádiz en la Copa del Rey

Gaizka Garitano dio minutos de inicio a los menos habituales, con la excepción de Iker Recio (ausente en la próxima cita en Andorra por acumulación de amarillas) y Tabatadze (no jugó de inicio en Granada). Ellos y Moussa Diakité, que regresó a la titularidad, fueron los únicos jugadores que han venido entrando con cierta regularidad en el once y que volvían a hacerlo en La Condomina.

Por lo demás, el entrenador vasco del Cádiz CF hizo que al fin tuvieran minutos jugadores como David Gil y Joaquín González, inéditos hasta la fecha este curso, al tiempo que también alineó a jugadores que no han jugado tanto esta temporada como son Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Yussi Diarra, Brian Ocampo y Roger Martí.

El primer cambio llegó en el intermedio, entrando el canterano Juan Díaz por Jorge Moreno, que había cometido un penalti y era un lateral derecho de circunstancias. Posteriormente, Efe Aghama sustituyó a Yussi Diarra.

Finalmente, a falta de un cuarto de hora, el entrenador del Cádiz CF hizo un triple cambio para dar entrada a Sergio Ortuño, De la Rosa y Dawda Camara por Joaquín González, Iuri Tabatadze y Roger Martí.

La cita será recordada por los dos goles de Roger Martí y el inolvidable estreno de Juan Díaz, autor del tercer gol del Cádiz CF ante el UCAM en La Condomina.

Así jugaron los cadistas David Gil Aprobado Disputó sus primeros minutos de la temporada. Recibió el gol del empate del UCAM desde el punto de penalti. El madrileño adivinó la intención de Alvarito, pero este último ajustó muy bien su disparo. Tampoco tuvo mucho más trabajo porque las otras ocasiones claras de los locales se marcharon fuera. Jorge Moreno Suspenso Sin Iza ni Alfred Caicedo, otra vez le tocó ser el lateral derecho por circunstancias. Tarde aciaga la suya, cometiendo el penalti que dio lugar al 1-1. Por su banda es por donde más sufrió el Cádiz CF. El experimento duró media parte y el canterano Juan Díaz entró en su lugar. Habrá que ver cómo resuelve Garitano la papeleta en Andorra. Iker Recio Bien El único de los titulares indiscutibles que repitió en el once. No jugar en Andorra por sanción ayudó a que fuese así. Más tranquilo en la segunda mitad que en la primera. Sin Kovacevic sufre más, pero cumple. Pelayo Fernández Aprobado Sufrió con las marcas y los arietes universitarios remataron con tranquilidad por arriba en varias ocasiones. No estuvo especialmente cómodo sobre el césped en su reaparición. Sobre todo en la primera parte. Después fue llegando menos el equipo local. Raúl Pereira Aprobado De vuelta al once. En una de sus subidas puso un centro que casi da lugar al 0-2 con un remate en propia meta de la zaga murciana. Poco después llegó el empate de Alvarito. También tuvo algún que otro despiste defensivo que pudo costar caro, como al final del primer tiempo. Moussa Diakité Aprobado Retornó a la titularidad. De ser indiscutible en el once de Gaizka Garitano a buscar minutos en la Copa del Rey para recuperar el terreno de perdido. No se le ve tan fino como al inicio de la temporada. Errático en las conducciones y en algunos pases, aunque siempre batallador. Aprovechó el segundo regalo del guardameta del UCAM para iniciar la jugada del 1-2. Joaquín González Aprobado Por fin pudo estrenarse y hasta tuvo su oportunidad para marcar. El canario tenía sus primeros minutos de la temporada y la verdad es que el UCAM planteó batalla pese a estar dos categorías por debajo. Jugó en torno a 75 minutos hasta que dejó su sitio a Sergio Ortuño. Cumplió. Iuri Tabatadze Bien Suplente el pasado fin de semana, Gaizka Garitano dio la titularidad al futbolista georgiano en la Copa del Rey. Empezó muy activo al asistir a Roger Martí al primer minuto en el 0-1. El balón le había llegado a sus pies tras un error garrafal del guardameta Ackermann. Después pasó desapercibido hasta el 65', cuando estrelló el balón en el lateral de la red. Antes de marcharse volvió a asistir al 'Pistolero de Torrent' después de otra cantada de Ackermann. Se fue con dos asistencias. Yussi Diarra Suspenso Se espera bastante más de él. No termina de encontrar su sitio en este Cádiz CF. Para colmo de males falló un penalti al empezar la segunda mitad que pudo ser el 1-2. Se lo paró Ackermann. En el 58' dejó su sitio a Efe Aghama. Brian Ocampo Aprobado El uruguayo volvía a tener una oportunidad y de nuevo pasó de puntillas por el césped. Lo mejor fue sacar una cartulina amarilla a Pontones y algún centro. Siempre se espera bastante más de él y una vez más no fue determinante. Roger Martí Sobresaliente El hombre de la eliminatoria. Tuvo el inicio soñado por todo delantero en un encuentro. El primer balón que tocó acabó en la red al primer minuto. Fue con la asistencia de Iuri Tabatadze tras un fallo enorme del guardameta Ackermann. Después hizo el 1-2 en el 69' y fue sustituido al rato. La mejor manera de recuperar la confianza. No se le ha olvidado marcar y eso es lo más importante. E incluso pudo aumentar su cuenta. Juan Díaz Sobresaliente El canterano disputó toda la segunda mitad al entrar en el descanso por un desafortunado Jorge Moreno. Su estreno fue inmejorable porque su gran actuación se coronó al ser el autor del 1-3 que dejaba sentenciada la eliminatoria. Se lo pone difícil (o fácil, según cómo se mire) a Gaizka Garitano en la visita a Andorra. Junto a la actuación de Roger Martí fue lo más positivo del Cádiz en Murcia. Efe Aghama Bien Poco antes de la hora de encuentro entró por su compañero Yussi Diarra. Sorprendió que no fuese titular en La Condomina. Nada más salir puso un centro que se quedó cerca de encontrar rematador. Siempre deja destellos y explosividad. Sergio Ortuño Bien Algo más de 15 minutos tuvo el jugador de Elda. Entró con el UCAM ya cansado por el debutante Joaquín González, ya con 1-2 en el marcador, y dio solvencia y consistencia en la sala de máquinas. De la Rosa Aprobado Dio descanso a Iuri Tabatadze a falta de 15 minutos para el final de la cita. Tiempo suficiente para ampliar el marcador, pero no acertó de cara a puerta. Dawda Camara Bien Entró por el bigoleador Roger Martí en la recta final. Dio una gran asistencia a De la Rosa e incluso pudo marcar un gol. Participativo.