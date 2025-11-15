Garitano: «Jugamos contra uno de los mejores equipos de la categoría»

Gaizka Garitano comparecía en la mañana del sábado en la previa del encuentro que va a cruzar el camino del Cádiz CF con el de la UD Almería en la jornada 14 de LALIGA Hypermotion. El técnico vasco, que atendía a los medios tras el último entrenamiento antes del importante partido, confirmó las numerosas bajas con las que cuenta el equipo amarillo y, además, alabó las condiciones del cuadro indálico que dirige Rubi.

«Estamos con muchas ganas, es un partido grande para nosotros, ante un escenario muy bueno, contra probablemente uno de los mejores equipos, si no el mejor que hay, y con muchas ganas de poder sacar un buen resultado allí y de ganar», aseguraba Gaizka Garitano, que confirmaba las ausencias de tres futbolistas, además de las ya sabidas de Iuri Tabatadze y Bojan Kovacevic. «Onti está lesionado con el tema del pubis. Iza sigue con su proceso de recuperación, aunque está mejor, y Fali, que es de larga duración. El resto estamos bien para viajar y para jugar», afirmaba.

Acerca del rival, Garitano manifestaba que «se han reforzado muy bien en lo que necesitaban mejorar. Tanto individualmente como en bloque, son el rival a batir». Pero la mirada del técnico se centra en los suyos, que tienen muy reciente cuál es el camino a seguir tras la gran primera parte realizada ante el Real Valladolid. «Tuvimos buenos momentos. Hay que mantener las cosas buenas que hacemos, que son muchas. Y fuera de casa, debemos hacer daño en ataque«.

Por último, el técnico hizo una valoración del rival al que se va a enfrentar el conjunto amarillo en la próxima ronda de la Copa del Rey, que será el Real Murcia. «No hemos tenido suerte en los desplazamientos. Son semanas marcadas por los largos viajes en autobús. Queremos seguir en Copa porque es importante a todos los niveles, pero nuestra mente está solo en Almería», finalizaba.