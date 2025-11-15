Almería, un escenario de emociones muy fuertes para el Cádiz

Penaltis totalmente inventados, goleadas humillantes, victorias sumamente importantes, expulsiones por doquier y un balance mayoritariamente positivo. Las visitas del Cádiz CF a la Unión Deportiva Almería son, habitualmente, motivo de un día de fútbol especialmente intenso en cuanto a lo que emociones se refiere. Más allá de los múltiples reencuentros que se van a vivir en la tarde del domingo (Garitano, Suso, Aridane...), la realidad es que los aficionados gaditanos y almerienses son conscientes de que, cuando sus equipos cruzan su camino en el campeonato liguero, los partidos vienen acompañados de polémicas, goles en el último minuto y un sinfín de experiencias intensas.

Lo cierto es que Almería es una plaza donde el Cádiz sabe torear. Los amarillos han visitado a los indálicos en un total de quince ocasiones desde el primer enfrentamiento entre ambos el 26 de febrero de 1995. Cabe recordar que la actual Unión Deportiva Almería nace en 1989, aunque no adopta su presente denominación hasta 2001, cuando se completa la fusión de dos clubes en crisis como el Almería Club de Fútbol y el Polideportivo Almería. Es entonces cuando aparece el club que hoy día conocemos, pero manteniendo el número de licencia federativa del Almería CF, por lo que los enfrentamientos entre este equipo y los amarillos previos al nuevo siglo son válidos a la hora de realizar el balance completo de los enfrentamientos.

Pues bien, el Cádiz es un maestro en esta plaza, donde ha ganado casi la mitad de las veces. De quince partidos, los amarillos han vencido en siete, han empatado en cinco y tan solo han salido derrotados en tres. Números muy positivos para un equipo que ha vivido grandes días de fútbol en la zona occidental de Andalucía. Uno de ellos fue en la 19/20.

Con uno menos por la expulsión de Marcos Mauro, una diana del 'Pacha' Espino en el minuto 89, tras un gran centro de Nano Mesa, dio los tres puntos al cuadro que dirigía Álvaro Cervera para aupar a los cadistas hasta la primera plaza en una temporada que culminaría con el ascenso a la máxima categoría. En la era del técnico ecuatoguineano, el Cádiz también vencería con solvencia en la 2017/18, y empató en la 16/17 en la primera jornada tras el ascenso a Segunda División.

Más lejano queda el triunfo en la 2003/04, cuando Manolo Pérez y Suárez remontaron el tanto inicial de Benítez, o el triunfo vital de la 2004/05 con el solitario gol de Oli que inició una racha que llevaría al Cádiz a Primera División. Aunque no todo es de buen recuerdo en Almería para los amarillos: en la última jornada de la 23/24, con los dos equipos ya descendidos, el cuadro de Pellegrino se llevaría un humillante y vergonzoso seis a uno en contra para despedir la categoría apenas unos días antes del fallido viaje a El Salvador.

O en la 22/23. Roger Martí adelantó a los de Sergio González y Gonzalo Melero, en el minuto 96, empató la contienda privando a los gaditanos de una victoria trascendental. Tampoco hay buen recuerdo de la última visita amarilla, ya con Gaizka Garitano en el banquillo, por el inexistente penalti señalado por Cid Camacho a pie de campo y González Francés en el VAR. Unas supuestas manos de Álex Fernández, a pesar de que en todas las repeticiones es imposible determinar que el esférico impactara en el brazo y no en la cabeza, permitió empatar desde los once metros a Luis Suárez.

Aunque hablando de los Almería - Cádiz y de penaltis polémicos no podemos olvidar uno de los más insólitos que se hayan pitado jamás. Fue el 17 de septiembre de 2006 y aquel día el asistente de Prieto Iglesias, Rodríguez Vallejo, señaló como pena máxima una agresión de Mané sobre Enrique que se produjo varios metros fuera del área. Abraham Paz no desaprovechó el regalo, aunque el Cádiz acabaría perdiendo por dos goles a uno.