De joven promesa a capitán del Cádiz CF: Almería recibe a Suso

Más de una década ha pasado ya desde que Suso vistiera los colores de la UD Almería. Fue en la temporada 2013/2014, en Primera y con Francisco en el banquillo. El equipo indálico firmaba la permanencia, no sin apuros y gracias a una excelente racha final en la que los almerienses pudieron vencer a Espanyol, Real Betis y Granada.

Con 19 años llegó Suso y todavía una carrera deportiva por delante. El gaditano llegaba cedido por el Liverpool, el equipo al que se marchó en su etapa de formación cuando formaba parte del Cádiz CF. Fue un único curso en Almería, pero esa experiencia sirvió para crecer a un jugador que después destapó el tarro de las esencias. Su primera experiencia profesional en LaLiga.

Ese paso por el Estadio de los Juegos Mediterráneos hizo que Suso recalara después en el Calcio. El Milan lo firmó y, aunque empezó a despuntar como cedido en el Genoa, después triunfó en San Siro. Cinco temporadas de 'rossonero', el año cedido en el Genoa y seis años más en el Sevilla FC, ya de vuelta en España. Una Supercoppa de Italia con el Milan y dos títulos de la Europa League con el club de Nervión, sin olvidar sus convocatorias con la selección española. Una trayectoria de altura para un gaditano que ha cumplido su sueño al volver al Cádiz CF, el club desde el que salió hace muchos años y en el que nunca había podido jugar en su primer equipo... ¡hasta esta temporada!

Suso es el capitán del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

La anécdota de Suso en Almería antes de recibir al Real Madrid

Por eso la visita de Suso a Almería es especial, porque es la manera de reencontrarse con el joven que con ilusión buscaba su sitio en el mundo del fútbol.

En tierras almerienses disputó 35 encuentros oficiales, 28 como titular, y tres goles. El último fundamental en Barcelona para ganar al Espanyol, con un excelente golpeo de falta directo para batir al excadista Kiko Casilla y colaborar de manera activa en la permanencia del Almería en Primera una temporada más.

Aquel Almería con Esteban, Soriano, Aleix Vidal y Rodri, entre otros, también tenía en sus filas a un joven Suso, reclutado entonces por el excadista Alberto Benito, director deportivo de los almerienses. Buen enlace fue David Vizcaíno, almeriense que trabajaba en el club inglés y que había estado en las categorías inferiores de la UD Almería. La experiencia fue enriquecedora.

Alberto Benito y Suso durante la presentación del jugador gaditano con la UD Almería. EFE

«Tenía muchas ganas de jugar en España», declaró Suso a su llegada tras formar parte de la selección española en el Mundial Sub 20. «Habitualmente juego de mediapunta, aunque puedo adaptarme a las necesidades del entrenador y actuar más atrás o en las bandas», apuntaba cuando fue presentado por el Almería. Y añadía: «Estoy seguro que me voy a adaptar muy pronto al club, a mis compañeros y a la ciudad».

«Es el jugador de más calidad», señalaba entonces su entrenador Francisco en una temporada que dejó muchas anécdotas como aquella en la que días antes de jugar ante el Real Madrid, justo cuando iba a cumplir 20 años de edad. Una mañana no apareció por el entrenamiento y tampoco contestaba a las llamadas que le estaban haciendo desde el club. Nadie lo localizaba hasta que se despertó y llegó a la sesión, que llegaba a su fin con presencia de los medios de comunicación y los aficionados. Algo imposible en los tiempos que corren.

Su explicación fue peculiar: «El problema fue haberme quedado viendo La Voz. Me quedé dormido y no puse el despertador». La multa económica llegó, pero también la titularidad ante el Real Madrid.

Ahora, doce años más tarde, vuelve a Almería, donde ya había estado con el Sevilla FC, vestido del Cádiz CF y siendo un veterano capitán del club de su ciudad.