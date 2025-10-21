Suso normaliza la derrota y hace suyo el discurso de Garitano

Llegó la primera derrota en casa y con ella, la segunda de la temporada y la primera en casa. Y en ambas Suso estuvo los 90 minutos sobre el campo y tirando de un carro que no pudo afrontar la remontada ante un Burgos muy bien colocado y que apenas dejaba espacios en su cocina. Al gaditano se le vio comprometido como siempre, presente en cada jugada de ataque de su equipo y con la motivación propia del que se sabe líder de un Cádiz que no pudo con un equipo que vendió tan cara su piel que se la llevó de vuelta.

Al término del encuentro, el atacante amarillo salía a la sala de prensa del Carranza para exponer sus pensamientos en un resumen de un encuentro que él vio así. «Ha sido un partido típico nuestro», simplificó de la mejor manera posible para hacer una idea de lo que este Cádiz CF que ya en la previa del encuentro definió su entrenador de una forma muy similar al decir que su equipo es tan regular que «no se nota la diferencia entre nuestro mejor día y nuestro peor día».

Por eso, con esa clase de juego en la que una victoria o una derrota depende de un pequeño detalle, no se puede desconectar en ningún momento porque en Segunda hasta el más tonto de los equipos sabe hacer relojes, que diría el sabio de Hortaleza. Y de esto se pudo acordar Suso. «En cinco minutos nos han hecho los dos goles, y a partir de ahí el partido ha seguido la tónica habitual», explicó el futbolista.

Suso también lamentó la falta de solidez defensiva y la escasa fluidez en ataque respecto a otros encuentros. «Arriba hemos estado más espesos y quizás no tan sólidos atrás como de costumbre. Los dos goles no han llegado por grandes jugadas del rival, sino por rechaces y despistes en las marcas», apuntó sin del todo justicia ya que el equipo burgalés llegaba muy cómodo por la banda de Lizancos, que hizo a Pereira pasar una primera parte realmente dura. Tan dura fue para el canterano que en el descanso se quedó en los vestuarios para dejar sitio a Climent.

Consciente de que la cosa no funcionó en un apartado en el que él debe ser responsable, Suso no quitó hierro al asunto y admitió que el ataque amarillo escaseo de ideas. «No hemos tenido mucha continuidad, con muchas interrupciones. Ha habido muchas faltas e interrupciones. Hemos querido empatar en dos pases, pero lo más importante es darle continuidad al juego, y nos ha faltado», reconoció.

Por último, Suso quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a la afición: «Creo que hemos cambiado mucho la línea del año pasado, y eso es para estar contentos. Aunque hoy no haya sido un partido vistoso, estamos trabajando muy bien para que la afición esté contenta. No vamos a ganar todos los partidos fácilmente, pero el equipo está en el camino correcto»,

Como se ve y se siente por las palabras del capitán, este Cádiz está capacitado para absolutamente todo. No será la primera ni la última derrota en casa con mucha seguridad, pero lejos de ponerse nervioso, Suso pide esa calma y paciencia necesaria para que la mayoría de las veces pueda seguir saliendo la cara alegre de la moneda.

Por último, también comentó la jugada polémica del encuentro en la que fue anulado un gol a Kovacevic. Pues bien, como capitán pudo entablar conversación con el árbitro Claudiu Muresan, al que le preguntó el por qué de la tardanza en resolver el lío., a lo que el trencilla le reveló que el fuera de juego semiautomático 'no iba'. y añadió. «Es una cosa que yo no he entendido. Él me ha dicho que, como estaban dos jugadores en línea, el semiautomático no ha logrado coger las líneas de los cuerpos. Entonces le he dicho que, si él no sabe, y en directo ha dado gol, es gol. Si después tiramos la línea, es como queramos interpretarla. Un centímetro más adelante o un milímetro hacia atrás. Ya es lo que quieras. Pero si el semiautomático no iba en ese momento, porque ha dicho que no iba, y tú en directo has dado gol... entonces, ¿los árbitros para qué están?».

